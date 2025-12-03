手搖店狂開 50嵐為何屹立不搖？內行人曝最強優勢

台灣手搖飲料店林立，且不斷推出新品牌，一名網友好奇，在如此競爭的環境下，為何老牌子50嵐始終屹立不搖？話題引發熱議，大批網友直言，50嵐是品質最穩定的手搖店，而且價格也不貴，因此擁有一批忠實顧客，「不知道要喝什麼的時候就會選50嵐」。

一名網友日前在批踢踢發文表示，現在到處都是手搖飲料店，好奇老品牌50嵐創立至今已30年，在飲料市場競爭激烈下，為何還是可以屹立不搖？

話題引發熱烈討論，多數人都認為，50嵐的飲料中規中矩，不會跟風做奇怪的飲品製造話題，而且品質也相當穩定，想不到要喝什麼飲料的時候，買50嵐絕對不會出錯。

廣告 廣告

網友紛紛留言，「50嵐是喝過品質最穩定的手搖店」、「50嵐品質真的穩定，我常常台北、台中兩邊跑，各店的品質幾乎一樣好」、「喝過那麼多家手搖飲，50嵐的品質真的是最好的」、「到哪裡味道都一樣，自然能養客人。」

也有網友直言，現在很多飲料店的價格都太貴，50嵐還算公道，「純茶類還不錯，而且很便宜」、「入門價、選擇多」、「價格不貴，也沒有亂漲價」、「以前覺得50嵐很貴，現在反而覺得變便宜了」、「有低價25或30元帶路貨，就會有人買」、「便宜治百病，現在其他家飲料真的太貴了。」

更多中時新聞網報導

《一村喜事》邊吃邊看戲 韓國瑜客串成新郎叔叔

永靖謝平安家年華將至 湯圓呷平安

王心凌曝曾身心俱疲 獨旅紐約療傷