手搖店老闆虐待15歲老柯基 動保處出手了

[NOWnews今日新聞] 連鎖飲料品牌「茶聚CHA’GE」加盟主驚爆虐狗，因為高齡15歲失智柯基「秋刀魚」在家尿尿，飼主竟持棒揮舞，引發網友公憤。茶聚總公司發聲明表示「即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限」，台北市動保處於今（12）日表示，已將涉案柯基犬緊急送往特約動物醫院安置

北市動保處表示，於今日凌晨接獲民眾通報社群網路流傳「連鎖飲料店主疑似虐待柯基犬」事件，已立即啟動台北市動物保護處受理動物虐待案件處理流程，並依《臺北市動物保護自治條例》第14條規定，將涉案柯基犬緊急送往特約動物醫院安置。

動保處表示，今日凌晨0時左右動保處即接獲民眾通報，發現社群網站上發布有疑似虐待犬隻的影像，畫面中飼主不僅以激烈言語喝斥，並做出拋擲衛生紙捲及持清潔用具揮擊柯基犬的行為，造成犬隻因極度恐懼而畏縮至角落發抖。經動保處查證行為人確定為本市中山區的連鎖飲料店加盟店主，並為柯基犬的飼主。

在事件發生後，動保處已於昨日將犬隻緊急帶離，安置於寵物旅館。動保處為確保犬隻安全及確認是否受傷，今日已迅速至寵物旅館，依法緊急安置柯基犬。

動保處指出，依據動物保護法第5條第2項規定，飼主對於管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者將依同法第30條規定查處最重可處7萬5000元罰鍰。動保處對虐待動物行為秉持零容忍的態度，以確保動物安全。

動保處呼籲，動物保護法對虐待、傷害動物之行為已有明確規範。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。

▲手搖店老闆驚爆虐待15歲老柯基，北市動保處介入安置就醫。（圖／北市動保處提供）

