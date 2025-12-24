手搖控必看！跨界合作 拚話題、衝買氣

COMEBUY經典熱銷14年蘋果冰茶，上架萊爾富。 （COMEBUY提供／吳娮翎台北傳真）

手搖飲跨界合作，拼話題衝買氣，星宇航空引進「吃茶三千」獨家研發的CCSC 智能萃茶機 ， 中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，繼各大航空攜手手搖搶攻話題，超商也看好手搖話題以及年輕人消費市場，COMEBUY與「萊爾富」超商攜手合作，推出深受消費者喜愛的經典飲品「蘋果冰茶」。

COMEBUY新鮮現萃茶備受市場青睞，蘋果冰茶更是熱銷14年，這次人氣飲品走進全台1800家萊爾富門市，突破以往僅北部COMEBUY門市才能喝到的地域限制，讓更多消費者能即買即喝，隨時體驗清爽酸甜的熟悉風味。

廣告 廣告

COMEBUY經典熱銷14年蘋果冰茶，上架萊爾富。 （COMEBUY提供／吳娮翎台北傳真）

COMEBUY經典熱銷14年蘋果冰茶，現場更能喝到寒天晶球，增加飲料咀嚼的快感。（COMEBUY提供／吳娮翎台北傳真）

即日起至2026年1月20日，消費者至萊爾富門市即可享有單瓶特價32元、兩件59元的組合優惠；2026年2月28日前憑萊爾富聯名飲品折價券，至全台COMEBUY現場門市消費，可享有「蘋果冰茶折5元」優惠。

清心福全聯手浪浪別哭，獻上年末最暖心合作企劃，從飲料紙杯中看見浪浪們的生動日常。（清心福全提供／吳娮翎台北傳真）

同樣跨界合作的還有清心福全攜手公益品牌「浪浪別哭」，推出聯名限定紙杯，插畫以人氣店犬「吐司」、「班班」、「拍拍」浪浪們為主角，紙杯採FSC森林永續認證紙杯，讓消費者在享受熱飲的同時，也能以實際行動支持永續環境與關懷浪浪。

更多中時新聞網報導

芒果醬陪歌迷過耶誕 預告明年喜訊

NBA》尼克6連勝喊卡 金塊馬刺突起

能源轉型關鍵 日重啟全球最大核電廠