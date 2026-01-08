手搖控快衝！發發x乖乖聯名登場，迷客夏新年狂抽iPhone！

（圖／品牌提供）

迎接嶄新的一年，手搖飲市場也全面進入「好運模式」。不論是主打療癒系風味、喚醒童年回憶的聯名新品，或是直接端出高規格抽獎與超殺優惠的寵粉活動，各大品牌都卯足全力搶攻新年第一波消費熱潮。其中，「發發」攜手國民零食品牌乖乖，以味覺與情感雙重共鳴打動人心；而「迷客夏」則用實際回饋說話，從一月一路抽到農曆新年，讓手搖控喝飲料也能順便拼一把好運。

以優格手搖飲打響名號的「發發」，這次選擇與台灣人從小吃到大的乖乖合作，可說是一拍即合。聯名主軸不只放在「好喝」，更將「乖乖順利、一路發發」的新年祝福完整融入品牌概念，從飲品風味、包裝設計到便利商店零食一次到位，成功把熟悉的童年記憶轉化為適合新年的療癒日常。

這波聯名最大亮點，莫過於兩款以乖乖經典「彎の脆果」為靈感打造的限定飲品。「乖乖草莓煉乳優格」以發發招牌優格為基底，結合酸甜草莓果香與煉乳的溫潤奶香，粉色系外觀本身就極具吸引力，入口後能感受到優格的清爽酸度與煉乳的柔滑甜感交織，尾韻還藏著淡淡脆果香氣，再搭配草莓果丁點綴，層次細膩又不膩口，彷彿把童年零食回憶變成一杯可以喝的幸福感。

（圖／品牌提供）

另一款「乖乖煉乳優格」則回歸更純粹的風味路線，讓煉乳的奶香與優格的酸甜成為主角，整體口感溫潤柔和，脆果香氣在口中慢慢釋放，沒有過度搶戲的配料，反而更耐喝，也特別適合喜歡簡單卻有記憶點滋味的族群。

為了讓聯名話題更有參與感，發發也同步祭出限時優惠與社群活動。即日起至1月12日，凡來店或透過你訂線上訂餐購買兩杯聯名飲品，即可享88折優惠；同時，來店購買聯名飲品、加入發發官方LINE，並將飲品照片上傳至個人限時動態，還能獲得「莓果派對優格乖乖」乙包，數量有限，送完為止，成功把手搖飲轉化成社群分享素材。

不只門市喝得到，這次聯名更延伸至全家便利商店，讓消費者在日常生活中也能隨時感受「發發×乖乖」的療癒魅力。其中，「莓果派對優格乖乖」以發發人氣第一名的莓果派對優格為靈感，將莓果的酸甜與優格的清爽融入乖乖經典香脆口感中；而「草莓煉乳金萱奶茶」則以金萱茶香為底，搭配草莓與煉乳的甜香層次，溫潤順口，十分符合冬季飲用需求。即日起於全家購買上述兩款商品，還可享任選第二件6折優惠。

（圖／品牌提供）

新餐飲提案！《黑白大廚》金度潤x阿舍食品神秘新品牌「DO KIM」、「所 SUO」把台味寫進現代義大利麵

另外，迷客夏則是直接用「有感回饋」牢牢抓住手搖控的心。迷客夏一月起推出「雀『蘋』中選 週週抽蘋果豪禮」活動，1月7日至2月3日，於門市或線上點餐平台「迷點」單筆消費任選2杯飲品，並完成發票登錄或指定任務，就能參加抽獎，獎項更是誠意滿滿，包含iPhone 17系列、AirPods Pro 3、Apple Watch Series ，每週各品項各抽出1名幸運得主，總計將送出12項重量級好禮，買越多、中獎機率越高。

除了抽獎，迷客夏也同步推出門市限定的雙週驚喜優惠。第一波從1月7日至1月20日，只要現場購買2杯飲品，就能以加購價39元多帶一杯超人氣鮮奶茶M杯，還能自費加料或升級大杯，活動優惠可累計；第二波則從1月21日至2月3日，主打人氣雙杯優惠醇濃鮮奶茶L杯（A區）＋愛茶的牛（B區），即享北部優惠價89元、南部優惠價79元，搭配彈性的加料升級，讓消費選擇更自由。

（圖／品牌提供）

