手搖控注意！「季緣」插旗台中推限定品項、「清心福全」首度推出奶蓋系列

台中人注意！以精品茶定位聞名的台灣手搖飲品牌「季緣」，正式宣布將於1月進駐台中，開設品牌首間旗艦店。這不僅是季緣全台第7間門市，更象徵品牌邁入第8年的重要里程碑。

走進季緣台中旗艦店，第一印象並非強烈的裝飾語言，而是一種刻意留給感官的餘裕。內斂的胡桃木色調，搭配如宋瓷般溫潤的質感，讓光影成為空間真正的主角。隨著時間流動，光線在牆面上刻畫出安靜而有層次的節奏，讓喝茶這件事重新回到「慢慢品味」的狀態。店內特別規劃「純茶聞香體驗區」，陳列四款精選原葉，邀請消費者在點飲前先以嗅覺感受山林氣息；牆面則設有品牌發展故事牆，以策展形式梳理季緣自2018年以來的尋茶歷程，讓等待取茶的片刻，也成為理解品牌精神的一段旅程。

這份對細節的堅持，來自季緣始終如一的製茶哲學。自創立以來，季緣便以近似Fine Dining的態度對待一杯茶，從茶樹培種、採摘、烘焙到沖泡，反覆測試不同溫度與時間所堆疊出的風味層次，只為讓原味茶能被完整呈現。為了迎接台中旗艦店的落成，季緣團隊深入海拔2,000公尺的茶區，選用蘊含冷冽山氣的烏龍品種，從採收到精製全程依循比賽茶標準，打造出獨家限定飲品「比賽級．凍頂烏龍茶」，透過「七溫層、36 小時」的精緻烘焙，製茶師以極高專注力掌控火候變化，將火味轉化為深邃而穩定的茶韻。

在專注茶韻之餘，季緣也持續透過水果捕捉季節的變化。1月12日起，全台同步推出季節限定蓮霧系列，以台灣紅寶石蓮霧為主角，推出「蓮霧青韻茶王」與「蓮霧柚香奶蓋」。不過度修飾的果香，搭配清爽原味茶，入口如同咬下一口新鮮蓮霧般清甜多汁，粉嫩透亮的茶色，也預告著春日即將到來，成為農曆新春期間清爽解膩的理想選擇。

另外，國民品牌「清心福全」則首度推出奶蓋系列飲品「厚雪奶蓋」，以如初雪般輕盈為概念，一開賣便引發奶蓋控熱烈討論。這次清心並未走向濃厚甜膩路線，而是以細緻綿密、入口輕柔的口感，為既有產品線注入新層次。

三款口味中，「厚雪・烏龍奶蓋」以甘醇順口的烏龍綠茶為基底，茶香清爽不澀，與奶蓋的柔滑形成平衡；「厚雪・頂級可可奶蓋」則選用頂級可可，香氣濃郁卻不厚重，在奶香的包覆下呈現如甜點般的圓潤口感；而「厚雪・紅心芭樂奶蓋」則以果香取勝，紅心芭樂的自然甜味與奶蓋交織，清新不膩，特別受到果香系飲品愛好者青睞。

