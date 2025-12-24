手搖爽喝！茶湯會、迷客夏限時2天超狂優惠 CoCo第二杯0元

年底飲品優惠熱鬧登場！多家知名手搖品牌紛紛推出聖誕及年末限定活動，包括CoCo都可、萬波島嶼紅茶以及迷客夏Milksha等，皆有指定飲品買一送一優惠，茶湯會則祭出「草莓系列飲品」第二杯75折優惠，數量有限，售完為止。

CoCo都可於12月24日至25日推出「莓力Christmas」。（圖／翻攝自臉書／ CoCo都可 ）

CoCo都可

CoCo都可於12月24日至25日推出「莓力Christmas」，限時2天購買「大杯莓好雙果茶」憑券第二杯0元，等於兩杯只要75元，每個人有4張券可以領取， 限使用「CoCo都可訂」線上點單，優惠不併用。數量有限，售完為止。

可不可熟成紅茶推出「年末暖胃・奶茶1+1」優惠組。（圖／翻攝自臉書／ 可不可熟成紅茶 ）

可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶推出「年末暖胃・奶茶1+1」優惠組，12月24日至明年1月1日只要至門市現場購買任選指定「奶茶+單品茶」則享組合優惠價！

此外，可不可會員即日起至明年1月4日，至門市單筆飲品消費滿130元就送「電子抽獎券 一張」，有機會獲得價值3萬元的雙人來回機票。

萬波島嶼紅茶於即日起至12月26日推出「萬波聖誕派對」活動。（圖／翻攝自臉書／ 可不可熟成紅茶 ）

萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶於即日起至12月26日推出「萬波聖誕派對」活動，只要邀請3位新好友加入萬波官方LINE帳號就送「大杯島嶼紅茶買一送一」券1張，優惠券使用期限至12月30日。每人最多可邀請6位好友，限領取2張，送完為止。

茶湯會

茶湯會「莓好聖誕 降臨茶湯會」，全門市於12月24日至25日限時2天只要購買「草莓系列飲品」，即享第二杯75折優惠，每人限購2組。活動僅限街邊門市使用，外送、外送平台、點餐平台恕不適用。

限時2天只要購買「草莓系列飲品」，即享第二杯75折優惠。（圖／翻攝自臉書／ 茶湯會 ）

迷客夏Milksha

迷客夏於12月24日至25日限時2天至門市現場點餐購買「中杯靜岡焙焙鮮奶」享2杯優惠價99元，兩杯限同品項且糖、冰量相同，可自費差額加配料，亦可加價$20享單杯升級大杯。

