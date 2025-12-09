手搖界沒看過！麻古首創「玉米圓」登場 玉米芋頭跨界甜品掀風味革命

▲麻古茶坊推出冬季限定「金絨芋泥系列」，以現磨玉米汁的清甜、嚴選大甲芋頭的細緻口感，再結合獨家研發的「包心玉米圓」，打造飲中甜品新層次。圖中可見四款新品以玉米金黃與芋泥色澤交織呈現冬季氛圍，從冷飲到熱飲皆具濃郁香氣與療癒視覺，展現品牌在風味研發上的創新與細膩度。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】迎接冬季飲品市場需求轉變，麻古茶坊將於12月10日推出冬季限定「金絨芋泥系列」，以少見的「玉米 × 芋頭」組合打造全新飲中甜品體驗。此系列以玉米的金黃清甜為主香、芋頭的柔和醇厚為底韻，並同步推出冷、熱飲版本，展現品牌在食材運用與風味設計上的再度突破。

麻古表示，本次研發的核心概念源自甜玉米、濃芋泥與奶香的「三味薈萃」，希望在視覺、味覺與飲用溫度上創造冬季感受。為呈現玉米的自然香氣，門市皆採用現磨玉米汁，保留清亮與金甜特色；芋泥則選用大甲芋頭，能品嘗到細緻顆粒與纖維口感，溫和不搶味，彼此形成柔順而平衡的風味層次。

本次最大亮點為麻古首創的「玉米圓」，採包心工法製作，外層Q彈、內餡保留玉米碎粒，入口能感受與一般粉圓完全不同的香氣與驚喜，也成為此系列最具識別度的創新元素。

「金絨芋泥鮮奶」、「金絨芋泥玉米圓」、「濃厚芋泥鮮奶」與「芋泥波波鮮奶2.0」等四款新品，各自呈現不同甜香比例及口感體驗，從經典奶香、咀嚼系到芋頭控喜愛的濃厚版，皆提供冷熱飲選擇，讓消費者可依天氣與心情自由搭配。

麻古茶坊強調，品牌致力以「飲中甜品」概念延續研發精神，希望透過自然風味、真材實料與創新食感，在季節交替中為消費者帶來更具情緒價值的飲品選擇。此次冬季新品亦展現麻古在風味開發上的穩定度與想像力，再度提升手搖飲市場的討論度與期待感。（圖╱麻古茶坊提供）