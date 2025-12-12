手搖老闆「虐打年邁柯基」喊去S！犬隻下落曝、動保處出手飼主G了

社會中心／綜合報導

新北市爆出一起虐狗事件！近日在Threads流傳的一段影片中，可見一名男子疑似怒氣失控，對年邁的柯基犬又吼又打，狗狗嚇得四肢翻倒、驚恐縮角，畫面令人心碎。令人錯愕的是，該名飼主去年才因照護寵物獲頒「金飯碗」模範飼主獎，如今卻因施暴行為形象全毀。對此，雙北動保單位已出面說明並著手調查，受虐的柯基犬昨晚已先由飼主友人帶離現場，暫時安置於寵物旅館，現階段狀況穩定無虞。後續將通知詹姓飼主到案說明，並依《動物保護法》涉及虐待、傷害動物等規定依法查辦，強調案件將以「從嚴、從速」原則處理。

新／手搖店老闆「虐打年邁柯基」怒喊去S！犬隻下落曝光、動保處出手飼主GG了

該名飼主去年才因照護寵物獲頒「金飯碗」模範飼主獎，如今卻因施暴行為形象全毀。（圖／翻攝自新北市政府官網）





據了解，涉事的詹姓男子是知名手搖品牌的加盟主，他將影片上傳至臉書，畫面中可見他對著被他暱稱為「公主」的老柯基大聲咆哮：「妳X媽再吵看看！混蛋妳！是不是沒帶妳尿尿？妳去死啦！」接著爆粗口怒罵，並拿紙筒丟狗、再以疑似拖把桿連續敲打。狗狗嚇得縮在角落卻不敢反抗，甚至驚慌翻滾倒地，畫面令人看得膽顫心驚。事件曝光後，引發大批網友憤怒灌爆一星評價，直呼「虐狗出來面對」。隨著爭議不斷擴大，詹男隨即將原影片刪除，然而相關畫面早已被網友截圖、錄影保存，並再度流傳到 Threads 上，輿論持續延燒。

對此，台北市動保處指出，今（12日）凌晨已接獲通報，掌握該柯基已由飼主友人於昨晚先行帶走並安置在寵物旅館，目前情況安全。動保人員將前往接回犬隻，安排緊急安置與獸醫檢查傷勢，之後也會通知詹姓飼主到案說明，依《動物保護法》虐待傷害動物條款辦理，強調會「從重從速」處理。

新北市動保處則補充，經查詹男早在一年前就搬至台北市居住，因此案件已移交北市處理。另確認他曾於112年以飼養紀錄良好（包含十年施打疫苗、晶片及結紮）獲獎，現已正式撤銷模範飼主頭銜。

若是故意傷害動物或使動物遭受傷害，最重可罰二年以下有期徒刑，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，農委會動保專線0800231532









