手搖飲之都咖啡因含量標示 抽驗結果出爐

▲衛生局所人員稽查現場調製飲品咖啡因含量標示情形。（圖／高雄市衛生局）

[NOWnews今日新聞] 為保障民眾飲用市售現場調製飲料咖啡不過量及正確標示，高雄市政府衛生局近期啟動專案稽查，針對轄內連鎖手搖飲、超商及速食店等販售含咖啡因飲品業者， 進行咖啡因標示查核，總計稽查36家，咖啡因相關標示皆符合規定。衛生局提醒，咖啡、茶飲等皆含咖啡因，攝取過量會導致交感神經亢奮，引發心悸、血壓上升等症狀，民眾應依照衛福部每日建議最高攝取量聰明選擇、適量飲用。

衛生局表示，咖啡、茶及各式能量飲料已成為民眾日常生活中不可或缺的一部分，但其主要成分咖啡因具有雙面效果，攝取量過多或對咖啡因敏感者須特別注意，也因此本次現場稽查針對現場調製業者，查其店內飲品咖啡因含量是否依「紅黃綠」標示區分高低，為避免民眾攝取過量咖啡因，抽查結果都符合規定。

廣告 廣告

▲咖啡因含量高低紅黃綠。（圖／高雄市衛生局）

針對咖啡因對人體的雙面效果，衛生局指出，適量咖啡因可阻斷腺苷，使人短暫提升清醒度與注意力，常被上班族視為提神工具。不過過量攝取則會造成交感神經亢奮，引發心悸、血壓上升、焦慮、手抖等症狀。同時咖啡因半衰期達4至6小時，晚間飲用可能導致入睡困難與深層睡眠減少。此外，咖啡因會刺激胃酸分泌，易加重胃食道逆流或胃部敏感者不適。亦有民眾長期大量飲用後突然停止，出現頭痛、疲倦等戒斷症狀。

依衛福部建議，成人每日咖啡因攝取量不宜超過300毫克，12至18歲青少年建議不超過100毫克，孕婦及12歲以下兒童則建議避免攝取。同時針對連鎖飲料便利商店及速食業現場調製飲料標示規定，含咖啡因成分應標示該杯飲料總咖啡因含量並加註「最高值」；或以「紅黃綠」標示區分總咖啡因含量，紅色代表每杯含量201毫克以上、黃色代表含量101至200毫克、綠色代表含量100毫克以下，民眾可藉此計算當日攝取總量。衛生局呼籲，民眾應依自身狀況調整飲用習慣，不僅留意總攝取量，更應避免晚間飲用，以維持良好睡眠與身體健康。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

加料手搖飲「1杯恐等於一碗飯」！營養師示警 控制體重選4款配料

手搖飲「業績高峰」不是夏天！淡旺季表現明顯 2節日成熱賣關鍵

高雄成「手搖飲之都」！店家數、營收額雙奪冠 全台半年賺290億