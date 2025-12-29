手搖飲優惠！功夫茶買一送一、清心福全「第二杯折十元」、COZY TEA大巨蛋「大藝術家」特調開喝

（圖／品牌提供）

從倒數現場的熱烈應援，到元旦清晨想為自己留下一點甜，茶飲品牌用各自的方式，參與這段充滿儀式感的時間軸。今年跨年檔期，「功夫茶」與「COZY TEA 御私藏」，分別以「新年第一杯」與「演唱會限定應援」推出優惠，快來看看有哪些！

手搖飲優惠1.功夫茶

元旦這一天，功夫茶人氣招牌「蜜桃胭脂紅茶」推出限時買一送一優惠，以最熟悉的味道，為新的一年揭開輕盈序章。這款深受消費者喜愛的果香紅茶，以醇厚不澀的紅茶為基底，揉合蜜桃清甜香氣，茶湯色澤紅潤透亮，入口順口、層次分明，不論是偏好純茶韻味的紅茶控，或是喜歡果香清爽的族群，都能在其中找到剛剛好的平衡。

對功夫茶而言，元旦並不需要過度鋪陳，反而更適合用一杯熟悉卻不單調的好茶，陪伴人們整理心情、重新出發。買一送一的設計，也讓分享變得自然，無論是與朋友相約、與家人同行，或只是替自己多留一杯，都讓新年的第一天，多了一點從容與溫度。

（圖／功夫茶提供）

手搖飲優惠2.COZY TEA 御私藏

配合蔡依林於大巨蛋舉辦的跨年演唱會，位於B2的COZY TEA 御私藏化身應援基地，推出僅限12月30日至1月1日三天販售的限定特調「大藝術家」，用飲料向舞台上的經典致敬。

「大藝術家」從視覺到口感都充滿舞台感。以夢幻粉色系的草莓雲頂奶霜作為亮點，選用法國愛樂威頂級乳源，搭配台灣在地大湖草莓製作，奶霜口感綿密細緻，酸甜果香與濃郁奶香交織，光是外型就足以成為歌迷拍照打卡的焦點。底層則以阿薩姆焦糖鮮奶茶為基底，焦糖香氣溫潤不膩，與草莓奶霜融合後，呈現出甜而有層次的風味。

（圖／COZY TEA提供）

為了讓口感更加豐富，杯底還加入Q彈寒天晶球，讓整杯飲品在柔滑與咀嚼之間取得平衡，就像演唱會本身，在情感、節奏與驚喜之間來回切換。這款「大藝術家」每杯售價95元，每日限量50杯，售完為止，也讓歌迷在搶票、追場之外，多了一個專屬於這三天的收藏記憶。

寵粉誠意同樣不缺席。活動期間，只要購買「大藝術家」，就能獲得一只精美彩繪環保保冷袋，兼顧實用與紀念價值；若持蔡依林大巨蛋演唱會門票到店購買，還可再折抵10元，讓演唱會的感動，從場內一路延續到手中那杯飲料。

手搖飲優惠3.清心福全

清心福全自12月31日起至2026年1月6日止，清心福全限時推出跨年優惠活動，凡於全台門市購買指定四款奶茶飲品，第二杯即可折抵10元，品項包括錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶和粉圓奶茶，且兩杯可自由混搭不同品項，無論一人獨享或與親友分享，都能彈性選擇，為手搖飲控們送上誠意滿滿的迎新祝福。

這次四款奶茶飲品皆以渾厚錫蘭紅茶為基底調製，茶香溫潤、不苦不澀，與嚴選奶精融合後展現柔順平衡的口感。其中，「錫蘭奶紅」回歸最純粹的風味呈現，沒有多餘裝飾，便能清楚品嚐到茶葉本身的香氣與厚度，是展現清心福全茶香本心的代表作；而延伸這份經典的「椰果奶茶」，則多了一抹清新的口感變化，滑嫩爽口的椰果在奶茶中輕盈點綴，淡雅椰香讓整體風味更顯清爽，特別適合偏好口感豐富、卻不追求過多咀嚼感的消費者，即使在冬日也能輕鬆享用。

（圖／清心福全提供）

