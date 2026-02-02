手搖飲優惠！功夫茶電影聯名、迷客夏刮刮卡把好運喝進新一年！

（圖／品牌提供）

農曆新年將近，手搖飲市場也正式進入「話題與好運全面開打」的旺季。從電影聯名、限定新品，到寵粉回饋、收藏型週邊，各大品牌紛紛用不同方式搶佔年節生活場景。

首先要介紹的是「功夫茶」攜手九把刀最新奇幻動作電影《功夫》，推出聯名限定飲品「黑霸烏龍奶」，正是想把電影裡直率、熱血、不拖泥帶水的節奏，轉化成一杯能實際品嚐的日常風味。

「黑霸烏龍奶」以厚實沉穩的烏龍茶韻為基底，茶香一入口就很有存在感，接著是滑順不膩的奶香包覆，呈現出剛柔並濟的平衡感。真正畫龍點睛的關鍵，則是慢火秘煉120分鐘的黑糖波霸，每一顆都完整吸收黑糖香氣，口感扎實卻不甜膩。

配合電影上映，功夫茶也同步推出一系列期間限定優惠。從2月9日至2月13日，聯名飲品「黑霸烏龍奶」推出買一送一活動，讓消費者能快速入坑、直接感受主打風味；2月9日至2月20日，消費2杯飲品即可獲得春節限定貼紙，單筆消費滿5杯，還能再拿到馬年品牌紅包袋，喝飲料的同時，也把年節氛圍一起帶回家。2月13日至3月8日推出的電影票根優惠，只要憑《功夫》電影票根，到全台功夫茶門市購買「黑霸烏龍奶」，即可現折10元，邀請影迷在散場之後，用一杯飲品，替電影的餘韻好好收尾。

（圖／功夫茶提供）

另外，迷客夏則選擇在農曆新年，用滿滿「好運感」陪消費者迎接新的一年。延續一月開年寵粉的熱烈回饋，迷客夏在二月再加碼推出限定週邊與刮刮卡活動，讓喝手搖這件事，多了一點期待、多一點遊戲感。

首先登場的，是粉絲敲碗已久的限定週邊「Milksha 磁吸小燈箱」。活動期間內，只要於全台迷客夏門市單筆消費滿2杯飲品，就能以85元加價購。小燈箱以迷客夏經典的小牛Logo為主角，磁吸式設計可輕鬆吸附在冰箱或鐵櫃上，一開燈就散發溫暖光感，小巧可愛又兼具收藏價值，成為不少人年節居家佈置的小亮點。

（圖／迷客夏提供）

真正把新春氣氛推到高點的，是迷客夏推出的「喝迷客夏 好運三重刮」活動。從2月13日至2月22日，只要單筆消費滿3杯飲品，就能獲得一張刮刮卡，而且可以累贈。刮開之後，一次享有三重中獎機會，讓喝飲料這件事，多了一份拆禮物般的期待感。

第一重好禮，是單杯折5元或10元的即時優惠；第二重，則有全單9折、「愛茶的牛」系列指定飲品買一送一等實用回饋；最吸睛的第三重，莫過於集滿「迷」、「客」、「夏」三個字，就能獲得「免費暢飲一個月」的大獎，一次拿到30張65元現金抵用券，對手搖控來說，幾乎是新年夢幻級好運。

