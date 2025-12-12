手搖飲加盟主暴打15歲失智柯基！怒嗆「安樂死」影片瘋傳引公憤

一段令人心痛的虐狗影片11日晚間在臉書、Threads等社群平台瘋傳，畫面中顯示茶聚加盟店負責人詹姓男子對家中15歲高齡柯基犬「秋刀魚」施暴。影片中，詹男因狗狗失智導致便溺問題，情緒失控地拿衛生紙捲筒丟擲，並揮舞疑似拖把柄的棍棒毆打，口中不斷咆哮「去死啦」、「把妳安樂死」等惡言。受驚的柯基犬一度嚇到翻滾一圈，最後只能蜷縮在角落瑟瑟發抖。

詹男將影片上傳網路後，面對網友勸阻反而變本加厲，聲稱「她20歲我還這樣對她」。他辯稱自己從狗狗10歲開始過敏，去年狗狗開始失智、脊椎壓迫神經導致失禁，每兩小時就需帶出門如廁，已被折磨5年。詹男強調帶狗出國6次，認為沒有愧對牠，更表示若不讓狗安樂死，可能還要再被折磨5年。

事件曝光後引發社會各界關注。台北市議員陳宥丞表示已請動保處立刻查明影片真偽並展開救援。民進黨立委郭昱晴也表示知道該店位置，曾見過店內的柯基犬。網友隨即湧入該店Google評論灌爆一星負評，12日記者前往該加盟店採訪發現未營業，門口地上放置紙板寫著「請勿虐狗！虐狗不可取！可惡至極！」等字句。

諷刺的是，詹男去年因幫愛犬施打10年以上狂犬病疫苗獲頒「模範飼主」金飯碗獎項。從過去貼文可見他推著貓狗推車出遊，持續帶柯基復健看診的照片。

茶聚加盟總部總經理吳致宏12日凌晨發布聲明，表示對影片感到震驚與遺憾，強調品牌對任何形式暴力行為零容忍。總部已採取三項緊急措施：立即暫停涉事加盟主所有品牌使用權限、依加盟契約啟動違規調查程序、展開事實釐清與法律評估作業。吳致宏向社會大眾致歉，承諾將在最短時間公布調查結果，並依最嚴格標準處理。

