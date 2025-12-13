手搖飲加盟主涉虐打15歲柯基犬！北市動保處安置送醫 「模範飼主」頭銜被撤

15歲柯基犬疑遭詹姓飼主虐打。（圖／翻攝自Threads）

台北市中山區某手搖飲的詹姓加盟主，日前疑似情緒失控，拿掃把揮打家中15歲柯基犬，還拿鞋子丟狗，揚言要安樂死，引起網友撻伐。對此，台北市動保處回應，12日凌晨接獲檢舉後，已將涉案柯基犬緊急送往特約動物醫院安置；新北市動保處則說，已撤下詹姓飼主「模範飼主」的頭銜。

根據相關影片顯示，受虐的柯基犬「秋刀魚」疑似因亂尿尿被懲罰，詹姓飼主邊罵髒話邊教訓寵物犬，讓柯基犬嚇到蜷縮在角落不斷發抖，詹姓飼主還將影片上傳網路，並寫下「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」、「（就算）牠20歲，我還是會這樣對牠」。

據悉，詹姓飼主2023年才獲新北市政府「年度狂犬業務執行績效評鑑」的「金飯碗」獎項，被譽為「模範飼主」，當時他在獲獎時曾說，寶貝柯基是家庭的一員，不僅會替牠刷牙，還會親自下廚把關飲食，讓狗狗有更好的抵抗力，如今卻爆疑似虐狗，讓愛狗形象崩壞。

對此，台北市動保處新聞稿指出，動保處於12日凌晨接獲民眾通報社群網路流傳「連鎖飲料店主疑似虐待柯基犬」事件，已立即啟動台北市動物保護處受理動物虐待案件處理流程，並依《台北市動物保護自治條例》第14條規定，將涉案柯基犬緊急送往特約動物醫院安置。

柯基犬已遭安置。（圖／翻攝自台北市動保處官網）

動保處表示，12日凌晨0時左右動保處即接獲民眾通報，發現社群網站上發布有疑似虐待犬隻的影像，畫面中飼主不僅以激烈言語喝斥，並做出拋擲衛生紙捲及持清潔用具揮擊柯基犬的行為，造成犬隻因極度恐懼而畏縮至角落發抖。

經動保處查證行為人確定為本市中山區的連鎖飲料店加盟店主，並為柯基犬的飼主。在事件發生後，犬隻已於11日緊急帶離，安置於寵物旅館。動保處為確保犬隻安全及確認是否受傷，12日已迅速至寵物旅館，依法緊急安置柯基犬。

動保處說，依據《動物保護法》第5條第2項規定，飼主對於管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者將依同法第30條規定查處最重可處7萬5千元罰鍰。動保處對虐待動物行為秉持零容忍的態度，以確保動物安全。

動保處也呼籲，動物保護法對虐待、傷害動物之行為已有明確規範。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。

至於「模範飼主」頭銜，新北市動保處回應，經查確認詹姓飼主一年前已搬至台北市，當下已立即聯絡台北市動保處對該飼主家訪裁罰處置，確保動物安全，而該飼主2023年受表揚寵物連續10年都有施打狂犬病疫苗、絕育及晶片，目前已撤銷頭銜。

