手搖飲十盛加盟資訊不透明 違反公平交易法 開罰20萬元

公平交易委員今天表示，連鎖品牌眾多，加盟總部招攬合作夥伴時，未提供完整資訊，恐違反公平交易法。公平會今天舉行委員會議，審理認定夆心國際餐飲有限公司於招募「SHISHENG十盛」品牌加盟過程時，加盟重要資訊不透明，違反公平交易法，決議處新台幣20萬元罰鍰。

公平會26日舉行委員會議，審理認定夆心國際餐飲有限公司於招募「SHISHENG十盛」品牌加盟過程時，加盟重要資訊不透明，違反公平交易法，決議處新台幣20萬元罰鍰。。（中央社資料照）

公平會發布新聞指出，夆心國際餐飲有限公司在有意加盟者簽訂加盟契約前，沒有揭露重要加盟資訊，包括開始營運前的購買商品、原物料、裝潢工程水電、教育訓練等費用；加盟營運期間購買商品、原物料、資訊處理、POS系統維護等費用；授權加盟店使用智慧財產權的權利名稱、使用範圍與各項限制條件；加盟店所在營業區域設置同一加盟體系的經營方案或預定計畫。

廣告 廣告

此外，加盟契約未揭露的資訊還包含，加盟存續期間，商品或原物料須向加盟業主購買、須購買指定的品牌及規格；加盟存續期間，商品或原物料每次應訂購的項目及最低數量；加盟存續期間，資本設備須向加盟業主或其指定人購買、須購買指定規格；加盟存續期間，裝潢工程須由加盟業主指定的承攬施工者定作、須定作指定規格；以及加盟契約變更、終止及解除的條件及處理方式等。

公平會指出，這些資訊均是加盟者於締約前必須充分掌握的重要內容，夆心國際公司是資訊優勢一方，卻沒有以紙本或電子方式提供完整資料，使有意加盟者無法作出正確交易判斷，不僅損害權益，也可能排除或限制加盟者選擇其他品牌的機會，已經構成足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處20萬元罰鍰。

公平會表示，多數創業者希望透過加盟體系複製成功模式，但資訊多由加盟總部掌握，因此加盟總部應在締約前，以紙本、電子郵件或通訊軟體等方式，提供具體且可憑依的加盟重要資訊，使雙方資訊對等、地位平衡，避免未來爭議。

公平會提醒，加盟總部與加盟店是創業的合作夥伴，洽談過程中應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，才能打造良好合作關係並降低糾紛。加盟總部也要確實遵守「公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則」規定，確保加盟交易公平透明。