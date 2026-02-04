手搖飲原料放戶外曝曬 疑任貓狗竄跳 食安處稽查揭缺失

中部中心報導

手搖飲原料，驚爆食安風險嗎？有網媒接獲爆料，知名連鎖手搖茶飲品牌，位在台中市潭子區的，原物料供應商，疑似將室外停車場當倉庫，長期堆放大量原料，不但受高溫曝曬，甚至有貓狗在旁邊出沒！台中市食安處，前往稽查，認定廠商確實有多項缺失，要求限期改善！





食安處人員到場稽查，這個大量存放食品原物料的，半露天空間，上方搭設了雨棚，但是，這應該擋不了太陽曝曬，與大雨侵襲，更離譜的是，網路媒體還拍到，貓狗就在這裡自由進出，直接坐在裝原料的紙箱上！

台中市食安處稽查手搖飲原料商。業者為自己的疏失，多次鞠躬道歉，公司位在台中市潭子區，為茶葉、糖類等批發業、供貨給知名連鎖品牌，做為手搖飲，業者卻疑似把室外停車場，當作倉庫，長期不當存放原料！需要放在陰涼處的糖漿，還有不能被陽光直曬的蔗糖，都這樣日曬雨淋，難保不變質！

台中市食安處稽查後，確認業者在室外棚架，存放食品原料，有不當保存疑慮，已責令立刻移入室內合格空間！業者另外還有冷凍設備溫控不足等，多項缺失，2日複檢後已經合格。食安處說，已經將業者列為高風險對象，將不定期稽查，如果再違反規定，可能依法裁罰。









