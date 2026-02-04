手搖飲原料遭爆放室外日曬雨淋 中市：廠商已改善列高風險名單

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一家原物料供應商被爆將室外停車場當倉庫，長期堆放大量糖漿、奶精等手搖飲原料，不僅受高溫曝曬、雨水侵襲，甚至有貓狗出沒、在原料旁排泄，影響食安；台中市食品藥物安全處表示，日前派員稽查，發現業者在室外棚架內放置食品原料，有不當保存疑慮，已要求業者立即移入室內適當場所存放，另查獲冷凍設備溫控不足等缺失，已要求業者改善並於日前複查合格，後續將列入高風險名單無預警稽查，維護民眾食安。

食安處表示，1月23日獲報後立即前往稽查，查獲業者冷凍設備溫控不足、廢棄物及退貨品未妥善區隔、食品未離地放置等多項缺失，2月2日再派員複查，業者冷凍設備溫控符合規定，場內廢棄物專區放置、食品有遮蔽設施且離地貯放，複查結果合格。

廣告 廣告

但為維護民眾食安，食安處表示，後續仍將不定期派員查核，若後續查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」(GHP)事項，未能限期改善，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

汽車隔熱紙新規定228上路！不合格罰1800元逾期半年不改就註銷牌照

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

