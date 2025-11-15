手搖飲員工分段位？黑金圍裙「金吧檯手」實力驚人

圍上這金黃色鑲邊圍裙的人，在50嵐內被稱作是「金吧檯手」。（圖／東森新聞）





手搖飲人人愛喝，但在顧客看不見的吧檯後方，其實也有段位之分。像是知名飲料店，店員的圍裙，如果有特別的金色鑲邊，象徵這飲料店的店員通過嚴格考核，是段位更厲害的「金吧檯手」。實力有多驚人？有加薪嗎？

店員vs.顧客：「甜度、冰塊要怎麼調整呢？（都微糖微冰）。」點餐店員動作熟練，對答如流，尤其做飲料更是快速且毫不猶豫。不過在吧檯內，雖然員工都有穿制服、圍圍裙，但卻有人的圍裙跟人與眾不同。

記者vs.店員：「(請問你是金吧檯手嗎？) 對，（那你們店內有銀吧檯嗎？）我們店內好像沒有。」原來圍上金黃色鑲邊圍裙的人，在50嵐內被稱作是「金吧檯手」，差別就在於有通過內部考核，條件是至少待滿一年，要考筆試、術科，包含各飲品的資訊、手拉糖和茶水量的控制都能精準掌握，不過全台只有北北基有這個機制，考試排名前20能成為金吧檯，21-40名則被列為銀吧檯。

廣告 廣告

其它手搖飲店業者林致兵：「有些年輕的夥伴，他或許在背所謂的學課表的時候，雪克表就是飲料調配表，不是那麼的清楚，所以導致你去買一個品牌的飲料，到台北、台中和高雄，喝起來的口感是不一樣的。」

畢竟飲料好不好喝，顧客一喝就知道，才會透過內部考核，過關後給予標示和定位，其實不少店家都會有類似做法。

全球知名連鎖咖啡店星巴克，員工穿的圍裙顏色也有不同含意，綠色是一般已受過基本訓練，黑色是通過筆試、口試等測驗，被選為的「咖啡大師」，若是咖啡色則代表「咖啡大使」技術更上一層樓。

其它手搖飲店業者林致兵：「有這個認證，譬如說這家店有金牌、銀牌，消費者更會去那家店消費。」

專家說，不管是飲料還是食物，透過不同等級識別制度，不只能讓顧客更安心，也是一種讓員工彼此精進、展現專業的方式。

更多東森新聞報導

一堆人不知道！新北耶誕城禁菸區吸菸 最高挨罰1萬

台中再查獲毒雞蛋！蛋商遭列管仍販售 食藥署要嚴查

獨家／蘇澳台鐵圍籬遭大排水沖倒 碎石灌進蘇西里民宅

