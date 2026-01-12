手搖飲店員貼心問1句「竟犯大忌」 連買2個月熟客不來了

一名手搖飲料店店員表示，店裡有位熟客連續兩個月天天光顧，都點相同的飲品，某天他貼心問：「今天也是一樣的嗎？」沒想到該名客人竟再也沒有回訪，讓他困惑，貼文曝光後引起討論，不少人直言這樣的問法是犯了大忌，過度裝熟會讓人覺得不自在，也有餐飲業者建議，與客人相處最安全的方式是「每天都假裝第一次見面」。

原PO近日於Threads發文指出，這位熟客幾乎天天光顧，連續兩個月都點同一款飲品，某天出於貼心，他還沒等對方開口，就主動詢問：「今天也是一樣的嗎？」結果自那次之後，熟客就再也沒有回來消費，讓他十分困惑。

文章曝光後，引發熱烈討論，不少網友指出，這種行為容易踩到內向性格I型人的禁忌，這類人不喜歡被刻意記住或過度關注，容易產生防衛心理，即便餐點再好吃，如果店家過度裝熟或刻意注意，也會讓人感到不自在，甚至不再光顧。

也有餐飲店家分享經驗，建議不要輕易和客人裝熟，「每天都假裝第一次見面」通常最安全，強調相較於主動搭話，尊重客人想不想被注意，才是經營服務的關鍵。

網友留言，「真的不要問，店家記住我之後，我通常就不會再去」、「即便東西再好吃，也不會再去，真的不想被特別關注」、「多聊一句，客人就可能再也不來」、「真的不要問啊！那些客人希望自己能隱形，不被注意。我都把自己當成健忘症，每天都假裝第一次見到他。」

