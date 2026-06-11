手搖飲店好賺？老闆拆解成本 30萬營業額僅賺4萬5

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台灣除了便利商店外，隨處可見手搖飲店。（圖／東森新聞）





台灣除了便利商店外，隨處可見手搖飲店，被不少人視為商機龐大的產業。不過有業者大吐苦水，直言手搖飲店並不像外界想像中那麼好賺，即使有營業額，扣除各項成本後，實際獲利相當有限。

作家黃大米在社群平台發文指出，有經營三間手搖飲店的老闆分享，一間月營業額30萬元的飲料店，光是原物料及人事成本就占了70%。再加上10%的租金，以及水電和雜項支出等成本，固定成本高達87%，最後僅剩13%的淨利。換算下來，一個月實際獲利約4萬5千元。

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此外，也有許多店家因經營困難而選擇頂讓。即使投入上百萬元裝潢，最後能夠頂讓的價格大約僅剩30萬至40萬元，而且詢問者寥寥無幾，只能認賠收場。業者也提醒，有意投入手搖飲市場的民眾，開店前應審慎評估。因為一旦經營不善，不僅投入的裝潢成本難以回收，過去付出的時間與心血，也可能付諸流水。

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