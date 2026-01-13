手搖飲店熟客被「貼心問1句」再也不去！網：根本是大忌

一句看似貼心的問候，竟成為讓熟客永遠離開的關鍵。近日一名手搖飲料店店員在社群平台Threads分享親身經歷，店內一名幾乎天天光顧的熟客，連續兩個月都點同樣的飲品。

某天他出於好意，主動詢問「今天也是一樣的嗎？」未料這位熟客從此未再出現，讓他至今困惑不已。

這段經歷曝光後，引發大量內向性格「I人」強烈共鳴。不少網友直言，這種行為已經踩到內向者的大忌。有人表示「被記住真的超不舒服」、「被記住是社交夢魘」、「當店家跟我裝熟之後，通常就不再去消費了」。更有網友分享，即便東西再好吃，如果老闆太過熱情，也會被列為拒絕往來戶。

這種現象不僅限於餐飲業。一名寵物美容業者透露，曾有隻狗狗洗澡非常激動，第三次終於有進步，向主人報告後，從此再也沒看過這位客人。許多店家因此學會察言觀色。

有業者分享應對經驗：「我都把自己當健忘症，每天都假裝第一天看過他。」另有店家表示，現在已經學會判讀客人是否想聊天或被記住。

