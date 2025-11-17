手搖飲店用科技海綿洗茶桶 遇熱恐釋放三聚氰胺釀致癌風險！業者回應了

記者蔡宥嫻、吳杰澄／台北報導

人稱清潔神器的科技海綿，常常被用在清理廚房、廁所汙垢，豈料最近有網友發文爆料，連鎖飲料店利用科技海綿洗茶桶，引發民眾恐慌。醫師提醒科技海綿接觸到高溫會釋放三聚氰胺，長期下來恐怕會增加罹癌風險。

有網友爆料，連鎖飲料店疑似用科技海綿來洗茶桶。

左刷刷、右刷刷，汙垢輕鬆被帶走，被譽為清潔神物的科技海綿，小小一塊就能清潔廚房、廁所，但最近有網友發文，直指有連鎖飲料店用科技海綿洗茶桶。

民眾：「用這個刷子去刷，我們覺得很可怕。」

民眾：「我如果知道我就不會去吃，但問題常常都不知道啊，我不知道就會喝，知道就不會去買。」

科技海綿的材質是美耐皿發泡製成，而美耐皿是由甲醛和三聚氰胺組成。研究指出美耐皿裝超過40度就會釋放出三聚氰胺，醫師警告科技海綿不能用來洗食品容器，避免三聚氰胺釋出殘留，長期吃下肚恐怕引發腎結石，提高腎臟及膀胱癌風險。

科技海棉的成分含有甲醛和三聚氰胺，超過40度就會釋放出有毒物質。

毒物專家顏宗海：「其實科技海綿它是有甲醛跟三聚氰胺的集合物，要記得說不能用來洗我們餐飲的食品容器，因為擔心說如果你用，食品容器來洗的話，它可能就容易釋出三聚氰胺，然後三聚氰胺如果你沖不掉就會被我們的消費者吃下肚。」

對此被網友點名的兩家飲料店紛紛出面澄清，50嵐表示總公司數年前就已經強制規定門市不得使用科技海綿，迷克夏則說門市清潔指導作業流程皆規範人員使用安全器具清潔。致電北市衛生局截稿前尚未取得回應，不過本該用來清潔廚房、廁所汙垢的海綿，卻爆出疑似用來洗食品容器，民眾難免心驚驚。

