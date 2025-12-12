手搖飲店老闆虐狗畫面曝光！15歲柯基被打到縮在角落 萬老師出手了

【緯來新聞網】一段疑似虐狗的影片近日在社群平台Threads廣泛流傳，引發網友強烈譴責。畫面中，一名男子疑似情緒失控，對家中15歲高齡的柯基犬施以暴力，狗狗害怕地瑟縮在角落，影片曝光後引起網友眾怒，曾飾演麻辣鮮師「萬老師」一角的郭昱晴表示已通報動保處，狗狗已帶離原住所，另外也將送往就醫。

15歲柯基被打到縮在角落。（圖／翻攝Threads）

影片曝光後，網友紛紛留言表達關切，不少人直呼「實在看不下去」，也有人呼籲有關單位儘速介入處理。有目擊者指出，該名男子疑似在台北市中山區經營一家名為「茶聚」的手搖飲店，疑似施虐者與狗狗的身分逐漸浮上檯面。



針對此事，身兼立法委員的郭昱晴稍早表示已提報台北市動保處，台北市動保處也即刻回應該案已開案調查，另外，大家家最關心的狗狗目前處境，狗狗目前由其行為人前同居友人先行帶離，至寵物旅館進行安置（前同居友人亦認為詹姓行為人情緒不穩），動保處會接續前往將狗狗送醫檢查。





不少民眾在網路上呼籲，任何傷害動物的行為都應依法究責，也希望社會更加重視年長寵物的照顧與尊重，避免類似事件一再重演。





★《緯來新聞網》提醒您：虐待動物違反《動保法》，請勿以身試法 ★

郭昱晴通報動保處。（圖／翻攝Threads）

