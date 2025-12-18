手搖飲怎麼喝才不會胖？營養師教「3招」聰明減糖：選純茶、小尺寸

你喝飲料一定要加料嗎？台灣人愛喝手搖飲，還喜歡加料喜歡有咀嚼感，但小心飲料中的配料隱藏高熱量使人變胖！營養師指出，咀嚼系手搖飲其中包含珍珠、粉粿和茶凍等配料，都是以澱粉為主的食材，1杯熱量至少200大卡，等同一1碗飯，如何正確選擇配料及飲品搭配很重要。











29歲的林小姐是名上班族，平常工作壓力大，下班後總習慣點1杯手搖飲「配料滿配」，邊喝飲料邊咀嚼配料讓人感覺療癒。但這樣的習慣，也讓她漸漸肥胖與提高健康風險，在1年內，褲子尺寸不知不覺間的從L號換穿到2XL號，現在吃飽後，有時都還會覺得2XL又緊又勒。

衛生福利部台北醫院營養師王盈媗表示，手搖飲料熱量的關鍵往往不在飲品本身，而是「加料」所帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，糖分與熱量都偏高，1杯飲料熱量動輒超過200大卡，相當於吃下1碗白飯。

喝手搖不是錯，錯在選擇不對。王盈媗強調，聰明選擇手搖飲配料，在享受美食的同時，也能維持健康體態，可參考「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將配料分為3個熱量等級，讓選擇一目瞭然：

紅燈區（超過150大卡）： 如草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。

黃燈區（100～150大卡）： 如蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等，偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取。

綠燈區（低於100大卡）：茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，本身熱量較低，是控制體重與血糖者較佳的選擇，即始搭配鮮奶茶或水果茶，都較無負擔。

手搖飲配料熱量1表比較





選純茶、小尺寸減少熱量攝取



除了配料選擇，王盈媗也提出3個手搖飲點餐建議，才能喝得過癮又健康：

