手搖飲愛加料？「咀嚼系」配料熱量等同一碗飯 營養師3建議防體重失控

喝手搖飲還加料，熱量動輒飆破200大卡。（示意圖／Pexels）

手搖飲是許多人日常的療癒品，尤其「咀嚼系」飲品因口感豐富受到青睞，但背後隱藏的高熱量風險不容忽視。29歲上班族林小姐因壓力大，常以一杯「滿配料」手搖飲紓壓，未料一年內體重快速增加，從穿L號衣服暴增至2XL，連吃飽後也感到衣服緊繃，對健康造成影響。

衛福部臺北醫院營養師王盈媗指出，手搖飲最大熱量陷阱不在飲品本身，而是加料。珍珠、粉粿、草仔粿等配料多由澱粉構成，一杯搭配多種配料的飲品，熱量動輒突破200大卡，相當於一碗白飯。許多消費者往往不自覺將這些熱量攝取完畢，長期下來對體重與健康都構成壓力。

為協助民眾辨識配料熱量差異，王盈媗設計「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將配料依熱量高低分為三區：

● 紅燈區（高熱量，150大卡以上）：草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主原料為高澱粉與糖分，建議少選。

● 黃燈區（中熱量，100至150大卡）：蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等，偶爾可選，建議搭配無糖茶類以降低總熱量。

● 綠燈區（低熱量，100大卡以下）：茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，適合體重控制或血糖管理族群，即使搭配鮮奶茶也較無負擔。

除了熱量區分，王盈媗也提出3項建議給愛加料的民眾，以防體重失控：

選純茶勝過果茶：水果茶常含糖漿或濃縮果汁，易攝取過多糖分；若偏好奶類飲品，建議選擇鮮奶茶取代奶精奶茶，因奶精含高飽和脂肪，恐提高心血管疾病與糖尿病風險。 無糖為首選：配料本身多已使用黑糖或蔗糖調味，即使飲品為無糖，也已有甜度，建議勿額外加糖。 小杯更聰明：若只是想咬點東西解饞，小杯或中杯即可滿足口慾，同時減少熱量攝取，減輕身體負擔。

（圖／翻攝臉書／衛生福利部臺北醫院）

