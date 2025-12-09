手搖飲控快衝！UG潮流店插旗中山商圈、阿檸買一送一同步開打

（圖／品牌提供）

UG樂己正式插旗台北中山南西，以全新潮流店型與品牌IP「UU」打造城市綠洲，開幕期間不僅祭出連續多日的買一送一優惠，更邀請代言人告五人驚喜快閃，成為年末最受矚目的話題焦點。同時間，主打「爆打檸檬」的阿檸a.ling也以鮮乳茶系列買一送一強勢搶攻暖飲市場，加碼推出爆打檸檬免費試飲「不滿意直接重做」的霸氣活動，以新鮮、濃潤、清爽並存的雙風味策略成功吸引排隊人潮。

「UG樂己」正式插旗中山南西商圈，將於12月13日盛大開幕，而12日更將迎來品牌代言人「告五人」的驚喜快閃，引爆年末最受矚目的手搖飲盛事。這組深受Z世代喜愛的團體，以溫暖又真誠的形象與UG的生活療癒感完美契合，也讓這次快閃活動還未登場就已話題滿滿。UG特別祭出連續多天的買一送一活動：12月10日起搶先試營運，先以「三窨十五茉純茶」買一送一暖身；接著開幕後三天再推出「三窨十五茉UG奶茶」買一送一，讓人一次品嘗品牌最經典的三窨茉莉茶系精髓。

（圖／UG提供）

走進新開幕的中山南西門市，更能明顯感受到UG想打造「城市綠洲」的品牌野心。店內以綠意花香為主軸，融入自家IP「UU」的潮流形象，打造一個既時尚、又有療癒氛圍的空間。吸睛的打卡牆、可愛潮流展示櫃立刻成為焦點。開幕期間品牌還加碼贈送保冷袋、滿額贈香氛片等療癒小物，從味覺、嗅覺到視覺打造完整五感體驗，讓「喝茶」真正變成一種讓心靜下來的生活儀式。

（圖／UG提供）

另外，主打新鮮爆打檸檬的「阿檸a.ling」則是在冬季推出鮮乳茶買一送一活動。「蕎麥鮮乳茶」、「紅烏龍鮮乳茶」、「雲桂烏龍鮮乳茶」三款皆以濃醇鮮乳搭配茶韻層次打造溫暖口感，再加價 10 元就能升級成茶凍版，滑嫩 Q 彈的茶凍吸附茶奶香氣，讓整杯更飽滿、更順口。

更大膽的是，阿檸提供爆打檸檬免費試飲，不滿意直接重做的強勢活動。品牌使用屏東直送檸檬，以「爆打35下」的方式完整釋放果肉香氣，是品牌最具代表性的風味。不論你偏酸、偏甜、偏清爽，覺得不喜歡都可以「再重做一次」。這種充滿自信又帶點任性的體驗方式，成功吸引大量路過客進店嘗試，試營運期間門口甚至開始排隊。

（圖／阿檸提供）

INFO

UG 中山南西店 門市資訊

地址：台北市大同區南京西路18巷6弄1-3號

阿檸 a.ling 門市資訊

地址：一中鮮檸所｜台中市北區育才北路48號1樓

地址：西門鮮檸所｜台北市萬華區中華路一段106號

