手搖飲料店員有「2特徵」要拒喝？前稽核員揭衛生堪憂 眾老闆也點頭：真的一概不用
台灣手搖飲料店眾多，無論春夏秋冬，許多人都喜歡在吃飯時配上一杯，或是飯後滿足一下味蕾。而近日一名自稱是前手搖飲料店稽核員的網友表示，店員若有「2特徵」就別買了，揭露衛生堪憂問題。
這名網友在threads上發文直指「身為前連鎖飲料店稽核，可以很簡單跟大家說，你只要到店門口看到店員做指甲、戴戒指，請馬上轉身去買隔壁的，這種門市的內部環境長怎樣你不會想知道，信我。」
貼文一出，網友隨即議論紛紛「天啊…那我愛喝的飲料店基本上女店員全部都有做美甲欸…」、「我不是做餐飲業的，但我自己都不能接受煮飯或是切水果的時候戴戒指或做指甲，我自己做給自己吃都不行，感覺那些殘留食物會卡進戒指或指甲縫裡，然後很難洗乾淨，我光用想的就覺得噁心…」、「我之前還看過有人把髮圈綁在手上然後去切水果，切好後完全沒洗就直接綁頭髮，髮圈髒了就算了連頭髮都是髒的…」。
不過也有人認為，「現在餐飲業人力資源少到只能請有做美甲、戴戒指的來上班了」、「但我不覺得這跟做指甲有太大關係，有的人沒做指甲但指甲縫卻很髒啊！每個人都有指甲縫啊！難道沒做指甲的人指甲縫就一定很乾淨？但有的人會說這樣是給客人的第一印象不好有的沒的，呃…有時間注意人家指甲，怎麼不把觀察力放在店家環境上？用這個判斷可能還比較準確點」。
此外，更意外釣出老闆們回應，「只要一次的食安問題萬一發生，就真的不用請人了，而且做美甲的妹妹怕斷掉、怕髒，會影響工作效率，所以我真的一概不用」、「所以我從來不用做美甲的孩子」、「美甲、戒指、手錶都不太建議，我也會要求」。
事實上，依據《食品良好衛生規範準則（GHP）– 餐飲業者篇》，從事餐飲業人員不得留長指甲、塗指甲油、做光療或水晶指甲等，因為指甲縫易藏污納垢，美甲材料則有脫落風險，可能污染食品，在作業區也不能配戴戒指、手環、手錶、耳環、項鍊、鼻環等飾品。若違反規定，依《食品安全衛生管理法》第44條，得處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並得勒令停業。
富商搭機狂嗆空姐「要性侵、燒死她」判15個月 眾怒「罰太輕」法官如願三倍奉還
海鮮用微波爐加熱？專家示警如「災難現場」曝原因 建議改用這2物「化腐朽為神器」
最大比特幣洗錢案！「財富女神」海撈2000億 逃亡14年倫敦遭逮畫面曝
