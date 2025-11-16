「手搖飲王國」後遺症出現？20歲以上國人12.8%有高血糖 當心糖尿病找上門
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
台灣素有手搖飲王國的稱號，然而根據國民健康署調查資料顯示，台灣20歲以上國人高血糖盛行率為12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的重要課題；國健署也公布5大訣竅，幫助民眾守護血糖、降低發展為糖尿病等慢性疾病的風險。
國健署指出，「定期檢查早偵測」善用國民健康署提供的成人預防保健服務，及早掌握健康狀況、降低併發症的發生風險；也提醒民眾，定期量測血糖，隨時掌握血糖變化，穩定於正常範圍內(70-99mg/dL)。
國健署提醒，「均衡飲食3低1高」遵循低油、低鹽、低糖及高纖飲食原則，多選擇多樣化食物，避免精緻糖類；也要多運動，每次運動至少30分鐘以上，並搭配不同運動種類，每週累積運動150分鐘。
國健署也提到，血糖異常伴隨腹部肥胖、血壓或血脂過高任兩項，即為代謝症候群。民眾應關心自身健康，落實個人健康管理，逆轉代謝症候群。
為降低代謝症候群病人發展為糖尿病等慢性疾病的風險，國健署自111年7月推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案管理約46萬人，其中近5成個案空腹血糖偏高(≧100mg/dL)、6成糖化血色素偏高(5.7%~6.4%)，符合糖尿病前期標準的個案約有9.8萬人，經3次或以上的追蹤管理，約有13% (約1.2萬人)的糖化血色素已緩解達正常值，顯示持續追蹤與健康管理，能有效改善血糖控制，延緩疾病進展。
國健署長沈靜芬呼籲，代謝症候群及糖尿病前期是有機會逆轉的，個案應積極進行自我健康管理，透過建立良好的生活習慣，掌握健康生活五招協助民眾守護血糖。
加熱菸上市就傳違規！衛福部嚴查尼古丁含量標示 強調違者最高罰500萬
加熱菸開賣首日就出包！8品項外包裝未標尼古丁含量全數下架
媒體「報導加熱菸」踩紅線？國健署警告：強調市場反應恐涉變相廣告！最高罰百萬
