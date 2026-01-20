手搖飲用黑糖、蜂蜜比較健康？ 蒼藍鴿破解迷思曝真相

醫師「蒼藍鴿」吳其穎今po文表示，強調手搖飲使用的黑糖、蜂蜜，這些都屬於「添加糖」，影響健康最主要還是在添加的量。（示意圖，取自pexels）

有不少手搖飲料店會特別標榜使用黑糖、蜂蜜等原因，往往給大家比較健康的感覺，不過網紅醫師「蒼藍鴿」吳其穎今（20）日po文打破這類迷思，強調這些東西仍屬於「添加糖」，影響健康最主要還是在添加的量。

蒼藍鴿經常在社群媒體po出許多健康、衛教資訊，他今於臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」po文，曬出多張圖表討論「黑糖、冰糖、蜂蜜比較健康嗎？」他分析破解大家的迷思，指這些都屬於「添加糖」，影響健康最主要還是在添加的量。

蒼藍鴿還補充提到，含糖飲料的熱量其實超可怕，半糖鮮奶茶大約350大卡，其實已經比一碗白飯（約280大卡）的熱量還高；半糖珍奶約600大卡，等於超過2碗白飯（2碗約560大卡）的熱量。

蒼藍鴿強調，很多人瘦不下來的原因，有時候就是被飲料害的，如果真的要喝建議最好是無糖，或可以選擇一分糖，而且像是珍珠、蒟蒻等配料，「能不加就不加」。

