手搖飲當水喝出事了！32歲廚師輸尿管卡住「痛到腿軟」 醫：這些職業風險高
台中32歲王姓廚師因長期將手搖飲當作日常飲水來源，加上在高溫廚房工作大量流汗卻未及時補充水分，導致腎結石復發並卡住輸尿管，引發急性腎水腫與劇烈腰痛，痛到「腿軟無法站立」，經手術後成功排出結石並恢復健康。醫師提醒，夏季為泌尿道結石好發季節，特別是廚師、外送員、工地人員等，飲料不能取代白開水，若水分攝取不足，極易增加泌尿道結石風險。
「那種痛像是有人拿針猛刺腰部，真的會痛到站不住！」患者王姓廚師表示，當天收工返家途中突然出現劇烈腰痛，疼痛迅速加劇並伴隨冒冷汗、無法站立，只能緊急就醫。經尿液與X光檢查後發現，約5×7毫米的結石卡在左側輸尿管上段，導致尿液排出受阻，進一步引發腎臟腫脹與急性腎水腫。
收治病患的亞大附醫豐中分院醫療團隊隨即進行「體外震波碎石術」，在約一小時內完成治療，將結石震碎成細小顆粒。患者於隔日成功排出碎石，一週後回診時，腎臟腫脹已明顯改善並恢復正常功能。
患者坦言，平時常以珍珠奶茶、紅茶等手搖飲代替飲水，加上廚房工作環境高溫、流汗量大卻未及時補水，長期下來導致結石再次形成，直呼「真的嚇到了，以後一定乖乖喝水」。
泌尿科醫師劉文斌指出，該名患者高中時期就曾因生活習慣不佳出現腎結石問題，當時已被提醒需注意飲水量。然而多年後因工作忙碌，加上長期以手搖飲取代白開水，結石問題再度復發。
劉文斌提醒，夏季為泌尿道結石好發季節，特別是廚師、外送員、工地人員等長時間處於高溫環境者，若水分補充不足，尿液濃縮會提高鈣、草酸及尿酸結晶風險。
劉文斌建議成人每日應攝取2000至3000c.c.白開水，並以尿液呈淡黃色為健康指標；同時應減少高草酸與高鹽飲食，如濃茶、巧克力、堅果與部分深綠色蔬菜等，以降低結石形成機率，若出現突發性劇烈腰痛、血尿、噁心嘔吐或排尿疼痛，應盡速就醫，以免影響腎功能。
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