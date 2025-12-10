手搖飲當水喝！中國女突「瘋狂跳舞」罹詭異怪病

國際中心／李明融報導

中國廣東省一名20歲女子小文（化名）近日身體突然不受控出現「手舞足蹈」的奇怪症狀，且體重出現急速下滑現象，幾乎2天瘦1公斤，經醫院檢查後發現，確診為糖尿病引起的「非酮症偏身舞蹈病」，原來該女子每天把手搖飲當水在喝，導致她糖化血紅蛋白高達17.7％，遠超正常上限，最終導致高血糖與糖尿病併發症。

小文近期身體出現詭異的抽搐與舞動，經檢查後發現罹患「糖尿病性非酮症偏身舞蹈病」。（圖／翻攝自微博）綜合中國媒體報導指出，小文相當年輕且家中無糖尿病史，近期身體出現詭異的抽搐與舞動，尤其在晚上症狀會更為劇烈，且體重出現不正常下滑現象，幾乎每2天掉1公斤，她趕緊前往醫院進行檢查，結果出爐就連醫師也相當驚訝，發現她的糖化血色素（HbA1c）高達17.7%，遠超正常值5.7%的三倍之多，空腹血糖值也飆升至11.7mmol/L，最終被判定確診為「糖尿病性非酮症偏身舞蹈病」。

小文的生活作息極度不正常，平日每週至少喝3次奶茶，且每天僅吃1餐。（圖／翻攝自微博）

進一步確認後發現，小文的生活作息極度不正常，她為了省事或減肥，平日每週至少喝3次奶茶，且每天僅吃1餐，加上長期熬夜、缺乏運動，導致身體代謝系統徹底崩潰，醫師表示市面上多數奶茶含糖量極高，長期大量攝入會對胰臟功能造成負擔，再加上長時間不進食，血糖如坐雲霄飛車般劇烈波動，讓胰腺疲於應付，最終導致高血糖與糖尿病併發症。據了解，小文糖尿病引發的「非酮症偏身舞蹈病」是一種罕見併發症，身體長期處在高血糖狀態，進而對大腦控制運動神經造成損傷，因此患者才會出現不尋常如在跳舞的肢體抽動。

