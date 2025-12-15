手搖飲老闆虐打失智柯基！律師聲明曝光…網轟：供X小

社會中心／張予柔報導



近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子疑情緒失控對家中年邁的柯基犬施暴，不僅揮舞掃把柄、丟擲鞋子，還不斷飆罵髒話，甚至脫口威脅要「帶牠去安樂死」。隨著事件延燒，當事人身分也遭起底，疑為某連鎖手搖飲品牌的加盟主。今（15）日當事人委請律師代發聲明，卻引起網友怒火。





手搖飲老闆涉虐15歲失智柯基掀爭議！律師聲明曝光…網怒了：到底在供X小

當事人透過律師致歉，強調已照顧高齡柯基15年，坦承當天情緒失控致犬隻受驚，無傷害犬隻本意。（圖／民視新聞）

當事人於今（15）透過律師發表聲明回應「柯基事件」，對事件造成社會關注深感歉意。聲明中指出，當事人已飼養該柯基犬長達15年，長期投入心力照顧，近年因犬隻年事已高，陸續出現過敏、腸胃不適及老年失智等狀況，為此多次調整飲食內容，並增加外出如廁與日常陪伴時間。律師表示，爭議發生當天，犬隻於家中排泄，當事人清理後情緒失控，手持捲筒衛生紙敲擊地面作為提醒，並無傷害犬隻本意，也未造成實質身體傷害，但已意識到行為可能造成驚嚇，對此深感自責。

廣告 廣告

手搖飲老闆涉虐15歲失智柯基掀爭議！律師聲明曝光…網怒了：到底在供X小

律師聲明曝光後，網友並不買單，紛紛提出質疑。（圖／翻攝自 Threads）

律師進一步強調，當事人平日並無不當管教紀錄，此次事件屬單一、偶發狀況，事發時其伴侶亦不在場，懇請外界勿過度揣測。然而，聲明曝光後，網友質疑聲浪並未平息，紛紛指出「看影片，他有用棍子打耶，不老實，律師有看過完整影片嗎？」、「狗狗是老了病了不是行為失當好不好，到底在供X小」、「我想看看怎麼辯護欸？這種人交給地獄審判就好」、「他個人自己留言承認有抓狗狗去撞牆耶」。

律師聲明



茲就近日社群網站及新聞媒體刊載關於「失智柯基犬遺棄打」相關新聞，謹代表當事人聲明如下：



壹、當事人就近日「柯基事件」引發社會關注，深感歉意與遺憾。對於自身一時不當的教導方式，已深刻反省，亦清楚理解任何過於嚴厲的行為，均可能造成動物身心受傷之風險，對此當事人謹致誠摯歉意。



貳、當事人已飼養該柯基犬十五年，長年悉心照顧。犬隻隨年齡增長，陸續出現過敏、腸胃不適、老年失智等情形。當事人除多次調整飲食並投入大量時間照護外，每日更頻繁繫帶其外出如廁，日常照顧不遺餘力。本次爭議發生於114年12月11日，當日因犬隻於家中排泄，當事人於清理後一時失當，手持掃把簡衛生紙敲擊地面，雖目的僅在提醒犬隻勿再有此行為，過程中亦無意圖傷及犬隻身體，惟當事人深知此舉已造成犬隻驚嚇，當事人對此深感自責。



參、當事人平日並無嚴厲或不當管教之前例，本次事件屬單一偶發情形，當事人伴侶先前未曾見聞類此事件發生，本件事故發生時，當事人伴侶亦未在場。懇請社會大眾勿對其產生不必要之誤解與壓力。



肆、當事人感謝社會各界的關心與指正，並再次表達誠摯歉意，未來將更以溫和、專業之方式對待動物，並向大眾確保類似情形不再發生。特此聲明。



中華民國 114年12月13日

手搖飲老闆涉虐15歲失智柯基掀爭議！律師聲明曝光…網怒了：到底在供X小

該名飼主去年才因照護寵物獲頒「金飯碗」模範飼主獎，如今卻因施暴行為形象全毀。（圖／翻攝自新北市政府官網）回顧整起事件，涉事的詹姓男子是知名手搖品牌的加盟主，他將影片上傳至臉書，畫面中可見他對著被他暱稱為「公主」的老柯基大聲咆哮：「妳X媽再吵看看！混蛋妳！是不是沒帶妳尿尿？妳去死啦！」接著爆粗口怒罵，並拿紙筒丟狗、再以疑似拖把桿連續敲打。狗狗嚇得縮在角落卻不敢反抗，甚至驚慌翻滾倒地，畫面令人看得膽顫心驚。事件曝光後，引發大批網友憤怒灌爆一星評價，直呼「虐狗出來面對」。隨著爭議不斷擴大，詹男隨即將原影片刪除，然而相關畫面早已被網友截圖、錄影保存，並再度流傳到 Threads 上，輿論持續延燒。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：手搖飲老闆涉虐15歲失智柯基掀爭議！律師聲明曝光…網怒了：到底在供X小

更多民視新聞報導

好奇釀大禍！少年「尿道塞38顆水晶寶寶」醫嚇壞

名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率

iPhone鬧鐘自動靜音！他曝「1功能」一票人受害

