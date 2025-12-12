手搖飲老闆虐打柯基影片瘋傳！牙醫配偶也被炎上 深夜二度發聲回應

社會中心／林昀萱報導

茶聚加盟店負責人涉嫌虐狗引發關注。（圖／翻攝自Threads）

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，一名男子在影片中對家中高齡柯基犬揮打斥責，被起底是手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店負責人。事件曝光後，其配偶、同時經營牙醫診所的牙醫飽受外界「出征」壓力，12日深夜二度發文回應。

該牙醫在第一份聲明中嚴正指出，配偶詹先生涉及虐待寵物柯基犬的事件，純屬詹先生的個人行為，與其經營的牙醫診所完全無關，應由詹先生自行承擔一切法律責任，懇請社會大眾勿遷怒於無辜的牙醫診所。牙醫強調：「本人珍愛寵物柯基犬，對配偶的行為深感憤怒，絕不容忍。」儘管如此，牙醫仍基於配偶身份，就詹先生的觸法行為向社會大眾致歉，並承諾將督促詹先生面對法律責任。

廣告 廣告

手搖飲老闆虐打年邁柯基犬，連帶配偶牙醫被炎上發出聲明。（圖／翻攝自臉書）

不過，網友不買單湧入聲明狂轟切割，牙醫深夜再次發文，指出12日下午4時許，動保處通知狗狗血檢無問題，原擬領回後帶回安置貓咪的分居地方陪伴照顧，但6時許前往接狗時，動保處臨時告知要做進一步詳細檢查故無法領回。他認同有其必要並願意配合，再次前往遞送狗狗唯一可以吃的飼料。牙醫強調「目前動保處已將貓咪晶片過給本人，但依照其建議狗狗的部分先暫不過給本人。稍早本人聲明與詹先生為配偶，目的僅止於說明二人目前的法律關係，無意為其開脫。對於後續毛孩子們安全的承諾會堅持維護，謝謝。」

更多三立新聞網報導

AIT處長罕見發聲！她揭「美國強硬起手式」：比台灣人還擔心藍白賣台

5縣市可望藍天變綠地？郭正亮認了點名「這人口大縣」注意：別只看6都！

柯基遭揮棍縮角落！加盟店老闆涉虐狗被一星灌爆 「茶聚」總部緊急聲明

蔣萬安連任緊張了？台北市長最新民調 「他」年輕人支持度大贏17%

