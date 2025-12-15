手搖飲老闆虐柯基 4點道歉聲明讓網友更怒了：睜眼說瞎話不如不發

社會中心／林昀萱報導

涉虐打年邁柯基，男子遭起底是手搖飲加盟主。（圖／翻攝自Threads、新北市政府）

日前一名男子涉嫌對15歲的柯基犬虐打，甚至威脅要「帶牠去安樂死」，引發動保處和社會關注，被起底是連鎖手搖飲店加盟主。飼主15日透過律師發出聲明致歉，沒想到卻引爆新的質疑謾罵，事件越演越烈。

日前一名男子涉嫌對著15歲患有後癱、失智等症狀的柯基犬虐打，引發社會關注。台北市動保處也緊急介入安置，男子身份被起底是手搖飲加盟店的負責人。他在15日透過律師發出四點聲明，就「柯基事件」引發社會關注深感歉意與遺憾，對於自身一時不當的教導方式已深刻反省，更說已飼養這隻柯基犬15年，長年悉心照顧，犬隻隨年齡增長，陸續出現老年失智等情況。

飼主指出，本次爭議發生的那一天，因犬隻在家中排泄，在清理後一時失當，手持捲筒衛生紙敲擊地面，雖目的在提醒犬隻行為不當，過程中無意且未傷及犬隻身體，而當事人認知這行為已造成犬隻驚嚇，深感自責，後續更強調未來將以更溫和專業方式對待動物，向大眾確保類似情況不再發生。

虐打柯基飼主四點聲明致歉，卻引爆網友怒火。（圖／翻攝自Threads）

不過這篇聲明卻讓質疑聲浪不減反增，網友紛紛湧入律師聲明貼文開譙：「請問康律看的影片是不是跟我們看到的是不同版本？」「看影片，他有用棍子打耶，不老實，律師有看過完整影片嗎？」「這樣鞋子沒有丟到狗？要不要再重新看一次影片」、「這種睜眼說瞎話的聲明不如不要發，發了讓當事人被群嘲，而且你連當事人是誰都沒寫…」「他個人自己留言承認有抓狗狗去撞牆耶」、「捲筒衛生紙他沒有丟到狗，您的當事人真正拿來打狗狗的是棍子，球鞋甚至是直接往頭準準地丟，更遑論影片中不知道有多少句不堪入耳的粗言穢語。發這種提油救火的聲明，對貴所的聲譽真的不會有影響嗎，請三思。」

