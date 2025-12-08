手搖飲老闆走進校園開講 明道中學產學合作讓學生創作直通市場

▲知名手搖飲品牌「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍與明道中學完成產學合作簽約。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】學生上課不只長知識，還能邊喝最新手搖飲！知名手搖飲品牌「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍日前受邀走進臺中市明道中學，親自分享創業心法與品牌經營歷程，現場氣氛熱絡，不僅一人一杯新品請學生試喝，更完成產學合作簽約，未來學生成果有機會直接上架全台門市，讓在校學習與市場實戰無縫接軌。

▲知名手搖飲品牌「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍日前受邀走進臺中市明道中學，親自分享創業心法與品牌經營歷程，現場氣氛熱絡。（記者林明佑翻攝）

明道中學多年來積極推動適性探索與產業連結，校長陳炤華表示，此次邀請成功企業家進入校園，希望讓學生更貼近真實產業樣貌，理解品牌經營背後的專業、誠信與能力累積，實踐「在明道發現你自己」的教育理念。

楊國珍在演講中分享，童年時因意外遭製茶機輾傷雙指，對多數人而言可能是人生的打擊，卻成為他日後創意與品牌精神的起點，甚至催生出廣為人知的品牌意象「茶二指」。他直言，創業不只需要熱情，若能力與市場脫節，再多理想也難以成功，唯有持續學習、精進專業，才能走得長遠。

他也勉勵學生，挫折往往是人生最珍貴的禮物，做人做事要守住誠信與承諾，同時要勇於表達、培養思辨能力，「很多機會，都是敢說、會說的人先被看見。」楊國珍更分享自己透過不斷練習，克服早年口吃的經驗，引發學生共鳴。

校長陳炤華表示強調完成產學合作簽約，未來雙方將透過實務競賽、企業參訪等方式深化合作，學生創作作品更有機會進入TEA TOP體系，在全台門市曝光，讓學習成果直接接受市場考驗。

此外，TEA TOP行銷總監、明道校友楊雅婷也特別表揚校友陳品叡，肯定其在亞洲技能競賽中勇奪西餐烹飪銅牌的優異表現，並頒發獎學金鼓勵。校方指出，陳品叡在國手培訓期間仍不忘回到母校，帶領學弟妹精進技術，展現技能傳承與飲水思源的精神。

明道中學強調，未來將持續深化產學鏈結，邀請更多產業領袖走進校園，讓學生在學期間就能看見職涯方向，提早為夢想做好準備。