手搖飲越喝越胖？營養師點名「珍珠、奶蓋」是紅燈配料

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下午辦公室揪訂手搖飲幾乎是許多上班族的日常，但隨之而來的熱量焦慮也讓不少人又愛又怕。營養師彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文指出，手搖飲不必完全戒除，掌握選品3招就能聰明享用。

選擇基底是第一步，純茶類熱量低、負擔最小，含咖啡因的選項包括紅茶、綠茶、烏龍茶、鐵觀音等。（圖／中天新聞）

彭逸珊表示，選擇基底是第一步，純茶類熱量低、負擔最小，含咖啡因的選項包括紅茶、綠茶、烏龍茶、鐵觀音等，不含咖啡因則有蕎麥茶、穀麥茶、南非國寶茶可供選擇。

在配料挑選上，彭逸珊將品項分為紅燈區與綠燈區。她指出，珍珠、波霸、奶蓋、冰淇淋、布丁屬於紅燈區，「隨便一樣熱量都破百」；相對地，寒天、愛玉、仙草、蘆薈、奇亞籽則列為綠燈區，只要搭配無糖基底，整體熱量並不高。

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彭逸珊進一步說明手搖飲的3項飲用原則：優先選擇無糖、以中杯或小杯控制份量，以及注意飲用頻率，建議每週1至2杯解饞，平時多以白開水或自行沖泡茶飲替代。

針對習慣加配料的族群，彭逸珊在粉專中提供兩個方向：若只選綠燈區配料，相較紅燈區熱量少許多，注意不額外加糖即可；若想加珍珠等紅燈區配料，則可調整飲用頻率，「調整成每兩週1杯珍奶倒也不會罪惡，安心享受吧！」

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