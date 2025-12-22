手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

台北車站M7、中山捷運站等處，12月19日爆發無差別攻擊死傷事件。（圖／林冠吟攝）

獻花哀悼北捷死者「大露LOGO」挨轟，手搖飲料UG董事長趕緊出面道歉，台股22日開盤大漲，被稱為「最強珍奶股」母公司聯發國際（2756）則是跌逾半根停板，股價跌幅超過7％，最低來到84.4元，前一個交易日收在91.2元。

北市台北車站、中山商圈12月19日下午至晚間，發生張文隨機無差別攻擊事件，造成4死、11傷重大傷亡震驚國際。當民眾自主親赴現場獻花悼念，有網友隔天發文稱說一名手搖飲料老闆身穿品牌Logo衣服到場，送上有醒目Logo的飲料袋、花束等致意，品牌立即被炎上「觀感不佳」。

對此，UG TEA官方發聲致歉：「我們誠摯面對因表達方式不當，所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」董事長鄭凱隆、發言人陳聖中21日召開記者會，親自道歉，表示「自己無論出發點為何，這樣的行動，就是不恰當。」

有網友表示，醒目的出現Logo讓人質疑是在打廣告、作秀，消費大家的悲傷，建議要記得清掉現場飲料、放久了也是影響品質之外，再次提醒說「行銷要有品和一定的底線」。

