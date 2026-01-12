手搖飲2個月都喝一樣！店員貼心「問這句」 I人熟客破防：不去了

店員貼心問顧客一句，竟讓他從此不再來消費。（圖／AI示意圖）

一句看似貼心的問候，竟成為讓熟客離開的關鍵。近日一名手搖飲料店店員在社群平台Threads分享經驗，指出店內一名幾乎天天報到的熟客，連續兩個月都點同樣的飲品。某天他主動問了一句「今天也是一樣的嗎？」結果該名熟客從此未再出現，讓他至今仍困惑不已。這段經歷曝光後，引發大量「I人」共鳴，不少人坦言，「被記住真的超不舒服的」。

該名店員透露，這位熟客長期光顧，同款飲品已成固定習慣，他出於貼心主動開口，未料卻引來反效果。此舉被網友形容為「I人大忌」，甚至有人直言，「被記住是社交夢魘」，寧可當個不被注意的隱形人。

不少內向者分享自身經驗，「不要碰極度I人心中最柔軟的那一塊」、「真的別問，當店家跟我裝熟之後，通常就不再去消費了」、「+1，還有每次去探新店，東西好吃，但老闆太熱情也會被我列為拒絕往來戶」、「社恐人最討厭被店員記住了」、「被記住的那天就是說再見的時候」、「『你很久沒來了耶！』超級禁語」。

這種現象不只限於餐飲業，許多其他行業也有類似情況。也有店家在留言區分享自身觀察與應對經驗，「真的不要問啊，那些客人很希望他可以隱形到你不會注意他，我都把自己當健忘症，每天都假裝第一天看過他」、「寵物美容業路過，有隻狗狗洗澡非常激動，洗澡到第三次終於進步了，跟主人說了之後，從此就再也沒有看過他了」、「我現在已經學會看這個客人是不是想聊天跟想不想被記住了，開店做生意好難啊～還要會讀心術」。

