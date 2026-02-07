「手摸到的地方」比馬桶更髒！ 使用公廁4重點醫師全說了

使用公廁注意4大重點，就可以安心了。示意圖／PhotoAC

許多人在使用公廁的時候心裡都會有恐懼，害怕公廁衛生不佳，甚至於屁股坐在馬桶坐墊上怕被感染傳染病。不過，專科醫師指出，手指會摸到的地方，其實比馬桶坐墊還要髒！反而不用太過擔心馬桶坐墊。醫師說，只要注意使用公廁的4大要點，就不用擔心傳染病了。

西園醫院婦產科醫師邱筱宸在臉書粉絲頁「邱筱宸 醫師」發文指出，很多女生對公廁都抱有恐懼感，怕使用公廁會被傳染上病菌，尤其是HPV（菜花）、梅毒等等，但是這其實是一個迷思。

馬桶坐墊傳染性病機率趨近於零

邱筱宸醫師說，不要自己嚇自己，在醫學實證上，梅毒、淋病、HIV，這些病原體非常脆弱，離開人體後，在乾燥的馬桶坐墊上幾分鐘內就會死亡，很難有傳染力。HPV（菜花）雖然HPV在環境中生存力較強，且科學家確實曾在公廁環境中驗出病毒DNA，但請放心，驗得到不代表會傳染，因為HPV需要接觸黏膜或傷口才有機會感染。大腿和屁股有厚厚的角質層保護，除非上面有開放性傷口並剛好直接接觸到大量病毒，只是單純坐著並不會感染的。

馬桶坐墊不是最髒的地方

邱筱宸醫師說，在公廁裡面，手指碰到的地方，可能比屁股碰到的地方更危險。根據微生物學研究，公廁裡的細菌熱點其實不是馬桶坐墊，真正的高風險區反而是沖水按鈕，因為上一個人擦完屁股直接摸，還有門鎖、門把以及水龍頭的開關。邱筱宸醫師說，你摸了門把，沒洗乾淨手就離開，還摸臉、摸手機、吃東西，病原體不小心吃進人體，這才是可能致病的主因！

安心使用公廁4建議

別再深蹲或踩馬桶：懸空上廁所會讓骨盆底肌無法放鬆，導致「殘尿」，反而容易滋生細菌引起私密處發炎。踩馬桶更是危險動作，跌倒受傷得不償失。 簡單清潔就足夠：擔心的話，用隨身酒精噴一下坐墊，或鋪一張馬桶坐墊紙，就能有效阻隔物理接觸。 蓋上馬桶蓋沖水：研究顯示沖水氣旋會將細菌噴濺出來，蓋上蓋子能保護自己也保護下一位使用者 徹底洗手：邱筱宸醫師說這是最重要的一點，離開廁所前，請用肥皂徹底洗手。

邱筱宸醫師說公廁並不可怕，憋尿導致的膀胱炎才可怕。只要掌握正確的衛生習慣（尤其是洗手），完全可以放心地在外面上廁所，別再讓無辜的馬桶坐墊背黑鍋了！

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5

險死！男子把降血壓藥「掰開吃」竟直接昏迷 血壓低到測不出

車銀優有點無辜？200億逃稅案「鰻魚店跟父母無關」 是公司經營的「宣布重新開業」