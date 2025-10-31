手摸王子腿被抓包！簡廷芮3點聲明「網批1關鍵」太瞎：鬼才相信

娛樂中心／台北報導

粿粿與范姜彥豐爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。如今雪球越滾越大，有人發現王子不只撩粿粿，同時還會在社群平台公然調情已婚女星簡廷芮。稍早簡廷芮也在社群首度發出3點聲明。但網友看完內容後似乎不太買單，更有人不諱言「2月才出去玩，現在說沒聯繫鬼才相信」。

簡廷芮發文。（圖／翻攝自IG）

簡廷芮在3點聲明指出：「近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願，但還是很不好意思佔用了新聞版面。由於本人非事件當事人，不便多說什麼，但近期新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。1、本雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。2、本人向來生活重心都在家庭與工作，沒有與任何人發生不當關係。3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，我理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測，以免影響到我的家人。謝謝關心，也想請大家給予應有的尊重與空間。」

但不少網友看完直批：「最想知道的摸大腿居然沒解釋」、「這寫給老公看的」、「還有一對未爆，到底是那對」、「不可能不知道，但是一定要說不知道」、「心機太重」、「文縐縐的在打哈哈」、「有錯要先認，不然被爆之後就得死」、「笑死，2月才出去玩現在說沒聯繫鬼才相信。」，再度引起不少討論。

