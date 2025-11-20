手槍國安局來的「高齡」逾20年 海巡署：分兩年汰舊換新

海巡手槍國安局來的「高齡」超過20年 管碧玲：我們有錢了 分兩年全部汰換。曾薏蘋截圖

國民黨立委張智倫今在立法院內政委員會質詢時指出，有海巡人員陳情，他們換裝俗稱2.5代的克拉克手槍，槍齡超過 二十年，都是國安局來的，且很多基層人員使用的手槍，很多是這個槍齡已經超過三十六年，甚至超過四十年；海委會副主委張忠龍表示，目前韌性預算在115年到116年編了1.8億，這次是把所有的手槍跟步槍，分兩年全部汰換。

張智倫指出，海巡等像關的執行人員跟他反應，手上拿的這個手槍，槍齡超過四十年。他收到資料是，當時海巡署接受這批手槍，是從國安局來的，這批手槍已經二十幾年了，所以基層的這個執行人員才會認為，為什麼換的手槍，還是二十幾年以上的。

廣告 廣告

張忠龍指出，這次在115年到116年編了1.8億，這次會把所有手槍跟步槍分兩年汰舊換新，因為槍是國造的，但是要分兩年交，中間會有一年新舊會有重疊。

張智倫說，預算中心指海巡大量的採購了大量的無人機，可是無人機的執行率效果非常地差，從112年編了五千萬，113年編了一億零兩百萬，114年編了一億五千萬，可是執行率都只有不到 10％。最近的特別預算，還編了四十億來採購無人機等。編了這麼多的預算，而且之前海委會問過主委，最貴的一台高達九千多萬，這麼多龐大的預算，從過去以來一直都執行不力，未來要如何來去做？

管碧玲表示，海巡是整個政府機關最早用無人機，可是執行率不到10％，所以採購無人機、使用的經驗是在最前端，因此有一些嘗試錯誤的部分，但這一波的採購就野心比較大，所以要求客製化，來標的國內的業者，也希望國產化，結果業者就說，「好，我做得到」，結果最後客製化的部分，要求超過廠商的能力，於是出了這個問題。

他說，因為已經三年都沒有辦法達成。現在又重新上網，希望這一次，國內技術其實都已經蠻成熟了，已經有比較成熟的這個能力跟商品，所以這一次應該就可以圓滿地來完成採購。

浮淺撞到船事件頻傳，民進黨立委蘇巧慧質詢時質疑，浮淺的人遇到船誰先退？管碧玲表示，除了會有指引，每年至少三個月，在海域遊憩活動熱季，海委會會出錢，補助民間團體，例如漁會，幫忙戒護勸導。

管碧玲指出，人浮淺碰到海龜，人要先退，碰到罰三十萬，他們也罰過。至於人浮淺時撞到船，因為有距離原因，最困難是能不能迴避問題，現在已經決定，除了會有指引，每年至少也三個月，在海域遊憩活動熱季，海委會會出錢，補助民間團體，例如漁會，幫忙戒護勸導。

【看原文連結】