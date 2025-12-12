「手標泰奶」成運毒工具 泰國空運包裹藏2KG大麻

泰國手標泰奶藏大麻毒品。（圖／TVBS）

泰國知名的手標泰奶茶葉罐竟成為運毒工具，台北關日前查獲一起從泰國空運來台的毒品走私案件。海關人員在拆開看似普通的泰國伴手禮包裹時，發現手標泰奶鐵盒內藏有共2公斤的大麻，全都經過真空包裝。調查發現，這是一對缺錢的情侶檔與在泰國的台灣人合作策劃的運毒計畫。案件中的四名嫌犯已因違反毒品危害防制條例被起訴，其中三人更被裁定收押。

泰國手標泰奶藏大麻毒品。（圖／TVBS）

海關人員在檢查來自泰國的包裹時，發現內含的餅乾、零食看似正常，但手標泰奶的茶葉罐卻顯得異常。進一步檢查後，他們從五個鐵罐中發現了經過真空包裝的大麻，而非應有的茶葉。由於大麻與茶葉的樣態明顯不同，在包裹通過X光機時立即被察覺有異狀，還出動了從高雄北上的緝毒犬協助偵辦。案件調查顯示，整起走私計畫是由蘇姓女子和賴姓男子這對情侶因缺錢而策劃。他們聯繫了在泰國的黃姓男子，對方聲稱能夠從泰國出貨大麻。隨後，這對情侶又找來不知情的秦姓男子協助收貨。保三刑大直屬偵查分隊警務正楊騏源表示，全案四名犯嫌已違反毒品危害防制條例的運輸毒品罪，案件已移送台灣台北地方檢察署偵辦並經起訴。

廣告 廣告

手標泰奶作為泰國著名伴手禮，是許多前往泰國旅遊的人必喝的飲料，如今卻被不法分子利用為運毒工具。嫌犯天真地以為大麻與茶葉同為植物，能夠魚目混珠過關，結果計畫敗露。在這起案件中，除了不知情的秦姓男子外，其他三名嫌犯均被法院裁定收押。此案提醒民眾，毒品走私手法不斷翻新，犯罪分子會利用各種看似無害的日常物品進行走私。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

周年慶人潮多！情侶檔大膽挑「潮牌高單價衣」下手 住處還藏毒

泰破獲野生動物走私 62隻瀕危長尾獼猴被塞塑膠袋

信義豪宅雙屍案解剖 「粉盒大王」現身殯儀館

國旗遮掩運毒船！海上偷運718公斤大麻.海洛因 市值15億

