手機下午4點響國家警報！3電信測試災防告警訊息 關閉方式曝

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

注意！中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今(21)日下午4點將配合政府實施全台災防告警訊息測試，有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響和震動，若不想受擾，可以在手機預設關閉「每月測試用訊息」。

中華電信表示，響應政府政策，今下午4點將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶無需緊張。

廣告 廣告

如果不想被打擾，以iPhone為例，用戶可到手機的「設定」點擊「通知」，然後滑到底部即可看到「政府警示」，接著關閉「每月測試用訊息」，就不會收到今天的測試警報了。

原始連結







更多華視新聞報導

三大電信響應政策 今下午手機「災防告警訊息測試」

16：00國家警報響別慌 3大電信業者災防告警測試

防範無差別攻擊擴大！ 北市府：研議「細胞簡訊」示警

