手機世代差異！南韓青年轉向Galaxy iPhone成40多歲大叔「裝年輕」愛牌

iPhone被南韓年輕人戲稱為大叔手機。iPhone 17示意圖。廖瑞祥攝



據南韓媒體今天（12/8）報導，手機偏好也有世代差異，越來越多南韓年輕人轉向使用當地品牌Galaxy，而不少40多歲的中年人，則傾向使用iPhone，許多南韓年輕人在網路上，將iPhone形容為「大叔手機」，也有20多歲的大學生，為了不要跟中年人使用同樣的品牌，將自己原本的iPhone換成Galaxy。

據《韓國經濟》報導，最近南韓社會出現一個流行詞彙，就是「年輕40歲」（Young Forty），年輕世代用這個詞，來描述「40幾歲還在裝年輕」的中年人，其中爭論的一大項目，就是使用的手機品牌。

廣告 廣告

報導指出，現在使用iPhone，在南韓會被認為是「裝年輕的中年人」，年輕人將iPhone稱為「中年配件」、「大叔手機」，今年9月蘋果推出橙色外觀的iPhone 17 Pro之後，「橙色iPhone」更成為網路迷因（網路上幽默或嘲諷的梗），嘲諷中年人搶著用最昂貴的新設備。

如果從性別來看，南韓男性的手機品牌偏好，依照不同的年齡層，出現明顯變化差異，但在女性的部分，所有年齡層對於iPhone的偏好，均在上升中。

20多歲的南韓男性當中，越來越多人使用Galaxy（南韓三星推出的手機品牌），從數據來看，2023至2024年，20多歲男性較偏好使用iPhone，但到了今年情況反轉，使用Galaxy佔56%、iPhone佔43%，Galaxy時隔3年再度領先。30多歲男性的差距更大，Galaxy佔69%、iPhone佔26%，將近3倍。

不過，南韓40多歲男性的手機偏好不同，iPhone使用率正在上升，Galaxy則在下滑，今年iPhone使用率首度突破30%大關，達到35%的紀錄，較去年增加16個百分點，Galaxy則從去年的76%，降至今年的63%。

20多歲的大學生金某說道：「就在幾年前，Galaxy還被稱作大叔手機，iPhone被視為MZ世代手機，但現在完全相反，反而是中年人一直買iPhone，我也因為這樣，把手機換成Galaxy了。」

仁荷大學銷售學系教授李恩姬（이은희，音譯）指出：「40多歲的消費者，重視能夠展現品牌的商品，較偏好名牌，希望透過消費行為獲得關注。」

也有評論認為，政治傾向可能影響手機偏好，在南韓屬於進步派傾向的選民，較偏好iPhone，但保守派傾向的選民，則會使用Galaxy，因此年輕人轉向Galaxy的原因，與南韓年輕男性近來政治光譜右傾的趨勢有關，但此說法尚未得到證實。

更多太報報導

川普稱澤倫斯基還沒看俄烏和平方案 令他「有點失望」

金額破紀錄！美國防授權法案出爐 含軍援台灣最高10億美元、海巡與無人機合作計畫

巫女成網紅、夜店唱聖歌、二次元僧侶參戰 南韓宗教搶人大鬥法