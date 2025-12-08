手機世代差異！南韓青年轉向Galaxy iPhone成40多歲大叔「裝年輕」愛牌
據南韓媒體今天（12/8）報導，手機偏好也有世代差異，越來越多南韓年輕人轉向使用當地品牌Galaxy，而不少40多歲的中年人，則傾向使用iPhone，許多南韓年輕人在網路上，將iPhone形容為「大叔手機」，也有20多歲的大學生，為了不要跟中年人使用同樣的品牌，將自己原本的iPhone換成Galaxy。
據《韓國經濟》報導，最近南韓社會出現一個流行詞彙，就是「年輕40歲」（Young Forty），年輕世代用這個詞，來描述「40幾歲還在裝年輕」的中年人，其中爭論的一大項目，就是使用的手機品牌。
報導指出，現在使用iPhone，在南韓會被認為是「裝年輕的中年人」，年輕人將iPhone稱為「中年配件」、「大叔手機」，今年9月蘋果推出橙色外觀的iPhone 17 Pro之後，「橙色iPhone」更成為網路迷因（網路上幽默或嘲諷的梗），嘲諷中年人搶著用最昂貴的新設備。
如果從性別來看，南韓男性的手機品牌偏好，依照不同的年齡層，出現明顯變化差異，但在女性的部分，所有年齡層對於iPhone的偏好，均在上升中。
20多歲的南韓男性當中，越來越多人使用Galaxy（南韓三星推出的手機品牌），從數據來看，2023至2024年，20多歲男性較偏好使用iPhone，但到了今年情況反轉，使用Galaxy佔56%、iPhone佔43%，Galaxy時隔3年再度領先。30多歲男性的差距更大，Galaxy佔69%、iPhone佔26%，將近3倍。
不過，南韓40多歲男性的手機偏好不同，iPhone使用率正在上升，Galaxy則在下滑，今年iPhone使用率首度突破30%大關，達到35%的紀錄，較去年增加16個百分點，Galaxy則從去年的76%，降至今年的63%。
20多歲的大學生金某說道：「就在幾年前，Galaxy還被稱作大叔手機，iPhone被視為MZ世代手機，但現在完全相反，反而是中年人一直買iPhone，我也因為這樣，把手機換成Galaxy了。」
仁荷大學銷售學系教授李恩姬（이은희，音譯）指出：「40多歲的消費者，重視能夠展現品牌的商品，較偏好名牌，希望透過消費行為獲得關注。」
也有評論認為，政治傾向可能影響手機偏好，在南韓屬於進步派傾向的選民，較偏好iPhone，但保守派傾向的選民，則會使用Galaxy，因此年輕人轉向Galaxy的原因，與南韓年輕男性近來政治光譜右傾的趨勢有關，但此說法尚未得到證實。
更多太報報導
川普稱澤倫斯基還沒看俄烏和平方案 令他「有點失望」
金額破紀錄！美國防授權法案出爐 含軍援台灣最高10億美元、海巡與無人機合作計畫
巫女成網紅、夜店唱聖歌、二次元僧侶參戰 南韓宗教搶人大鬥法
其他人也在看
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
iPhone 17 Pro 相機功能「倒退嚕」？人像模式不再支援夜拍
儘管 iPhone 17 Pro 在相機體驗上比上一代 iPhone 16 Pro 大幅升級，但據官方的一份支援文件已證實，一項舊有的相機功能被移除，那就是夜拍模式不再支援科技新報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
三星公開 Galaxy Z TriFold 三摺螢幕設計與大螢幕 AI 使用體驗成焦點
三星傳聞許久的 Galaxy Z TriFold，今天終於首度公開。從 2019 年首款 Galaxy Fold 開始，三星一路累積摺疊技術，而這次把多年經驗放進這款三摺設計中，算點子生活 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AYANEO Next II揭曉：搭載9.06吋OLED螢幕與Ryzen AI Max+ 395，鎖定頂級掌機市場
AYANEO (亞諾)正式揭曉旗下最新Windows掌機「AYANEO Next II」，以超越聯想Legion Go 2的龐大身軀與頂級規格，試圖重新定義掌上型遊戲機的效能天花板。Mashdigi ・ 11 小時前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 36
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 214
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 323
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 18 小時前 ・ 390
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 76
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 39
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 7
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 17
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 351
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 6
Toyota 大改款 RAV4 2.0 升入門動力規格終於揭曉！台灣有望爭取導入
隨著 Toyota 全新大改款 RAV4 陸續在全球各大市場上市，除了 2.5 升 Hybrid、2.5 升 PHEV 兩款油電動力之外，也追加推出 2.0 升自然進氣汽油的入門選擇，如今 2.0 升動力規格終於正式曝光，據了解台灣也有望爭取導入來滿足市場需求。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 16