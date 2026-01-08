手機也能拍到！布袋黑面琵鷺近距離萌影曝光
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鹽田濕地一帶是重要候鳥棲息地，目前有上千隻黑面琵鷺棲息，最近有鳥友在鄰近的好美里魚塭附近，近距離用手機拍下黑面琵鷺覓食畫面，只見黑面琵鷺如飯匙狀的嘴喙左右掃動，飢腸轆轆的模樣，相當可愛。
每年10月到隔年4月是候鳥遷徙季節，台灣是路線上重要的中繼站，近年來布袋成為黑面琵鷺重要棲息地，去年11月的普查記錄到超過1800隻，主要分佈在鹽田濕地一帶。
有別於其他地區觀察黑面琵鷺大多需要高倍率望遠鏡，黑面琵鷺在布袋經常飛到距離路邊不遠處覓食，牠們用飯匙狀嘴喙左右掃動，在淺水區捕捉魚、蝦、甲殼類，常成群結隊或分散覓食，捕獲後將魚頭朝向喉部吞入；由於長途飛行耗費大量體力，黑面琵鷺會不斷覓食，有如「大食客」。
鳥友說，近年來嘉義縣沿海的魚塭，有些漁民會在「清池」時保留淺水，讓候鳥能夠覓食，營造友善鳥類的環境，民眾看到黑面琵鷺也不會過度驚擾，有時甚至在路邊就可近距離用手機拍攝到黑面琵鷺的蹤影，鷺科鳥族一起在淺水區覓食的畫面也壯觀，布袋已成為「賞鳥天堂」。
