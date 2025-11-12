「手機伸桌下」假念書真偷拍女大生裙底 大學講師狡辯不認遭判刑

記者潘靚緯／台中報導

台中某科大兼任魏姓講師，在學校圖書館用手機偷拍女大生裙底被抓包，遭判刑3個月，判賠8萬元。（圖／資料照）

魏姓男子擔任台中某科大兼任講師，2年前在學校圖書館發現一名女大生，長相漂亮，竟起了色心，拿手機從桌子底下想偷拍裙底風光，所幸女大生及時察覺立刻離開現場並報警。警方獲報查扣手機，魏男一度辯稱只想拍臉，直到看見監視器影像才坦承，被依無故攝錄他人性影像未遂罪，判處3月徒刑；女大生事後因身心恐懼，另提出民事求償，台中地院判賠8萬元，全案可上訴。

根據起訴書指出，44歲的魏姓男子是台中某科大兼任講師，2023年11月8日晚上6點多，在學校圖書館2樓發現一名長相美麗的女大生，坐在座位使用手機，魏男見狀故意坐到女大生對面，將手機開啟錄影模式，深入座位下方數次，想偷錄女學生的裙底風光，詭異的舉動引起女大生警覺，立刻離開並報警，警方調閱監視器後，搜索並查扣魏男手機。

廣告 廣告

面對警方訊問及檢察官偵訊，魏男始終否認犯行，辯稱當時是拿手機充電，覺得該名女學生長得很漂亮，才從座位底下拍攝她的臉，沒有要拍攝身體隱私部位。

台中地院審理時，前兩次訊問程序魏男均否認犯行，直到第3次當庭勘驗現場監視器影像，魏男百口莫辯這才坦承犯行，因未與被害人達成和解，依無故攝錄他人性影像未遂罪，判處3月徒刑，法官認為，因魏男曾堅決否認犯行，如未給予適切刑罰，恐難確保未來能克制己慾而無再犯之虞，不給予緩刑宣告。

遭學校講師偷拍的女大生，另外提起民事訴訟，也向校方提起校園性騷擾申訴，經性別平等教育委員會調查屬實，性騷擾成立，且已造成女大生身心傷害，加上隱私受侵害，向魏男求償精神慰撫金10萬元。同時女大生的父母主張，魏男的犯行造成女兒身心驚恐，造成兩人必須往返台北、台中安撫女兒情緒，支出較高的保護及教養費用，兩人也各求償5萬元。

魏男則稱對女大生感到抱歉，有想透過律師道歉，卻無法聯繫到女大生，未取得對方諒解。台中地院法官審酌，魏男的偷拍行為，造成女大生身心受有相當程度的痛苦，判決魏男應賠償8萬元，至於女大生父母一併求償的10萬元則駁回，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

堆高機迴轉「牙叉」突轉向 彰化騎士閃避不及慘摔人車噴飛 驚悚畫面曝

雲林轎車「飛彈式」失控暴衝撞店家 4路人遭撞噴險被輾 驚悚畫面曝

結婚52年出軌越南妹！尪辯「小3是幽靈」 妻抓姦心軟少做1事求償落空

北韓駭客再進化！遠端控制竊帳號癱瘓手機 資安專家示警：威脅社會秩序

