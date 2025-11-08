手機偷拍兩女警如廁 涉案員警一大過調職

屏東縣驚爆一名邱姓員警涉用手機偷拍女警如廁。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣一名邱姓員警涉嫌用手機偷拍兩名女警如廁，被記一大過調職，並函送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警察局表示，今年七月接獲同仁反映，邱姓員警疑涉以手機偷拍女性同仁上廁所等不當行為，立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物。

案經調查後，邱員坦承犯行不諱並深感悔悟，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

屏縣警局指出，對於性騷擾及侵害隱私事件，採取「零容忍」態度，並召開性騷擾防治審議會認定成立，已對邱姓員警調整服務地並記一大過處分，也全面清查辦公場所以確保環境安全，未發現其他不法情形。

屏縣警局強調，對於涉及違法、違紀案件，一向秉持 「毋枉毋縱、不包庇、不護短」 原則，接獲反映即立即蒐證、查辦、移送，展現從嚴執紀的決心。

據了解，該案之所以曝光，是臉書有人發文，國境之南某派出所一名巡佐，四處偷拍女警裙底風光，被抓包後，縣警局偷偷法辦，至今沒有更有效的防止方法，放縱他繼續上班趴趴走，女警們都被嚇死，敢怒不敢言等內容。

邱姓員警被調到其他派出所，同仁都是男警沒有女警，但有女警看到邱員還正常上班，都很怕。