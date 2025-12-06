手機價格戰失控！11月降價榜出爐 摺疊機跳水近五成

【記者趙筱文／台北報導】進入12月，在年底促銷旺季與激烈品牌競爭的雙重壓力下，台灣實體通路手機價格出現更明顯的下修趨勢。根據11月最新降價榜，單月降幅落在4％到17％之間，整體總降幅則介於5％到48％，反映市場價格波動的深度與廣度正快速擴大。

根據資料顯示，OPPO影像旗艦Find X9在台上市僅1個月便從28,990元調降至23,990元，單月少5,000元、降幅達17％。連鎖通信傑昇通訊指出，旗艦機首波銷售通常依靠預購、限量贈品與通路補貼推動，當優惠活動告一段落，通路端往往透過「直接讓利」來延續買氣。Find系列又主打影像，上市時同級競品眾多，因此透過價格壓力加速搶單，讓新機更快切入市場；目前的售價相較首發更具吸引力，代表品牌以縮短消費者猶豫時間、換取銷量增速為策略目標。

降價榜上最極端的案例落在motorola Razr 50 Ultra，累計降幅達48％、總降價金額達15,200元，幾乎接近對折。傑昇通訊分析，這類大幅下修意味機型已進入產品生命週期尾聲，尤其近期摺疊機新品密集上市，舊款機型主要突破點僅剩價格，一旦品牌決定快速變現庫存，常會出現接近底價的極限調整。其他多款機型也累積降價超過一萬元，包括三星Galaxy Z Fold7、vivo X200 FE、小米Mix Flip等，降幅落在4成左右；對於擁有普發1萬元或一次性補貼的消費者來說，只需自付少量差額即可入手高階摺疊機，誘因明顯提高。

此外，POCO F8系列成為本月榜單的「特殊案例」，全系列皆在11月上市後隨即進榜，平均降幅逼近一成。通訊指出，當品牌採取「限制通路販售、主攻線上」的策略時，會透過新機的預防性降價補貼迅速激出銷量，形成短期爆發點，藉此壓住同價位帶競品的價格攻勢。此舉同時也可能為年終促銷預作準備，提前釋放部分價格空間，提高後續活動的彈性。

值得注意的是，儘管本月價格調整主要由安卓陣營主導，蘋果仍有兩款機型進榜。iPhone 17 Pro Max（256GB）單月降1,900元，是蘋果陣營本月最大降幅；而iPhone Air（256GB）累計降3,910元、總降幅11％、單月降幅5％，成為最具指標性的蘋果調價案例。通路表示，iPhone一向是市場風向球，價格變動通常較為收斂，但在新品周期交會、通路促銷疊加時，仍會出現短期價格修正，也為年底大檔鋪陳更多入手機會。

隨著年終購機潮持續升溫，通路戰與品牌戰同步加速，本月降價榜已清楚呈現市場正進入新一輪價格洗牌。對消費者來說，年末可能正是升級手機、用補貼入手中高階機種的關鍵時機，而在競爭更激烈的2025年底，手機市場的價格策略也將持續快速變動。

傑昇通訊公布11月手機降價榜，OPPO、Google、三星、motorola、POCO等多品牌全數上榜，從旗艦到中階機型皆出現明顯調整。傑昇通信提供，AI製圖

