手機價格戰掀起跳水潮！這支狂降2.4萬

【記者趙筱文／台北報導】手機市場進入農曆年前換機高峰期，價格戰也同步升溫。根據統計今年1月門市手機銷售價格，一月降價榜顯示，入榜機型的累計總降幅已被大幅拉開，區間介於11%至43%，單月降幅則穩定落在6%至17%之間。

在春節買氣加持下，品牌為加速清庫存，紛紛祭出更積極的價格策略。其中，Google Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB）累計降價達24,000元，成為本月降價幅度最大的焦點機型，並一舉包辦月降價、月降幅與總降價三項冠軍。

傑昇通信分析，對於準備動用年終獎金換機的消費者而言，Google Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB）本月再降6,900元、月降幅達17%，累計總降價金額已達24,000元，總降幅逼近四成二。

主要原因在於摺疊機市場持續推陳出新、競爭加劇，迫使舊款機型加速降價；即便Google Pixel系列主打AI攝影與純淨Android系統體驗，但在台灣市場市占相對有限，加上特定通路獨賣模式，庫存壓力更為明顯，進而出現極限去化後的價格紅利，使近兩年機型仍出現大幅跳水。

不只舊機承壓，連1月才剛上市的新機也迅速捲入價格戰。本月月降幅同樣達17%的榜單中，除了Pixel 9 Pro Fold外，還有OPPO Reno15 F（8GB/256GB）與Redmi Note 15（6GB/128GB）兩款中階新機並列上榜，單月價格鬆動皆超過千元。其中，OPPO Reno15 F單月降價2,000元後，價格正式來到9,990元關卡；Redmi Note 15則下探至7,490元。傑昇通信指出，在記憶體成本上漲的背景下，新機仍出現超過一成的價格調整，顯示品牌在農曆年前選擇犧牲部分毛利，以破盤價搶攻紅包換機族群。

通路公布1月門市手機降價榜，多款機型在農曆年前換機潮帶動下大幅下修價格。傑昇通信提供

