手機價格戰！S25 Ultra狂砍1.4萬、iPhone Air下殺85折
記者李鴻典／台北報導
農曆春節即將到來，手機大戰提前在年前引爆。傑昇通信觀察，隨著各大廠商猛推生成式人工智慧新機，從旗艦到中階全面卡位，因此順勢祭出「新機駕到先降再說」限時快閃活動；自即日起至1/25，主打新舊機同步下修，除iPhone Air狂降破六千元，還有實力派美機vivo V60 Lite下殺54折的驚人折扣。現在入手三星頂級旗艦Galaxy S25 Ultra竟然能現省14,410元，讓想換機的消費者不必賭年後價格，現在進門市就能直接撿到甜價。
搶攻新年換機潮，傑昇通信表示，AI功能已成為新機標配，而消費者對價格敏感度提高，單純等新機不如先撿現有高規格機型；像是蘋果iPhone 17系列毫無懸念地蟬聯全球最暢銷手機寶座，傑昇通信針對追求極致纖薄與大容量的果粉，將iPhone Air（512GB）的價格直接拉下神壇，空機激殺85折，等於狂降6,410元，最低只要37,490就能入手。而賣到缺貨的iPhone 17 Pro Max（256GB），同樣不手軟地給出2,910的折扣，以41,990元的價格就能帶走具備頂尖錄影與AI運算的旗艦機皇。
如果擔心即將發表的三星Galaxy S26系列會讓預算噴發，那麼現在回頭買銷量暢旺全年的Galaxy S25 Ultra絕對是更香的選擇。購買12GB/512GB規格，傑昇通信門市結帳直接現折14,410元，最終入手價33,490元，且購機還可獲得價值3,900元的Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間半年，回原廠登錄加碼再送Samsung Wallet悠遊卡加值金8,888元。
對於預算有限但也想體驗AI魅力的消費者，這波清單中也有不少萬元有找的神機。主打超清晰人像攝影系統的中階首選OPPO Reno14 F，不僅自拍功能強大且機身質感極佳，在傑昇通信門市購買12GB/256GB 容量版本，直接下殺57折，特價7,990元；最震撼的莫過於vivo V60 Lite，搭載極具水準的螢幕與穩定效能，活動期間直接祭出54折狂殺，原價13,990元，現在7,590元就能帶回家。
若預算鎖定在五千元左右，傑昇通信再傳授換機省錢撇步，三星Galaxy A17提供6.7吋大螢幕與熱門的Gemini AI助理，快閃價只要5,190元；至於過年期間想在家舒服追劇的大螢幕愛好者，三星Galaxy Tab A11 WiFi（4GB/64GB）活動價3,990元，適合作為家中第二裝置。
更多三立新聞網報導
adidas翻玩道地台味、地瓜球穿上身！楊祐寧＋許瑋甯分享開運潮流風格
歷代最輕薄！無感吸附便攜隨行 ANKER A1665磁吸行充進化登場
拒當年節勞動族！「解放雙手」成家電主流
記憶體全面漲價80%？三星：傳言不正確
其他人也在看
阿蘇火山直升機失事！航跡圖路徑曝光 2台人手機「1功能」搶命全靠它
日本熊本縣阿蘇山1/20發生觀光直升機墜毀意外，機上載有2名台灣遊客，如今直升機失事前的飛行路徑圖也曝光。據了解，搜救行動之所以能迅速鎖定火山口北側殘骸，全因乘客身上的iPhone在墜毀瞬間自動觸發「嚴重撞擊偵測」並向消防單位報案。這項功能不僅幫助搜救隊順利在阿蘇山的濃霧中迅速定位墜毀的直升機，過去也已成功挽回多條性命。太報 ・ 1 天前 ・ 21則留言
沒訊號也能呼救！從阿蘇山空難到荒野車禍 iPhone「車禍偵測」全解析
日本熊本縣阿蘇山今日（20日）發生觀光直升機墜毀意外，機上載有兩名台灣遊客。搜救行動之所以能迅速鎖定火山口北側殘骸，全因乘客持有的 iPhone 在墜毀瞬間自動觸發「嚴重撞擊偵測」並向消防單位報案。這項科技不僅在阿蘇山的濃霧中成為指路明燈，在全球各地也已多次從車禍現場拯救失去意識的生命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44則留言
iPhone「救命功能」快開 台人阿蘇火山事故搜救關鍵曝光
蘋果公司iPhone自14系列起搭載的「車禍偵測」功能，實際使用成功挽救不少生命，而日本阿蘇火山觀光直升機失聯事件中，機上乘客手機也曾因偵測到劇烈撞擊自動向消防單位發出通報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
iPhone 18 Pro螢幕大改？專家闢謠揭「1改變」
生活中心／吳宜庭報導距離蘋果發表新一代iPhone 18系列還有8個多月，近日市場盛傳iPhone 18 Pro系列將導入螢幕下Face ID技術，把前鏡頭移至螢幕左上角、改採挖孔設計，甚至可能全面移除自iPhone 14 Pro問世以來的「動態島」，引發消費者與產業高度關注。不過，隨著相關傳聞持續發酵，多位供應鏈相關人士與分析師已出面澄清，指出此說法恐為誤傳。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
iPhone「捷徑」被推爆！行動支付、天氣播報神操作曝光
一名網友近日在Threads分享自己利用iPhone內建「捷徑」App自動調整鈴聲，意外引發6.5萬名果粉熱烈討論。許多平時僅使用手機基本功能的用戶看完後大感震撼，直呼「抱歉我把我的iPhone用得像智障型手機」。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 1則留言
手機響了別慌！下午4點全台「災防警報測試」 3大電信同步發送訊息
[Newtalk新聞] 為了讓真正災害發生時，能即時發送訊息，台灣3大電信業者，包含中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今(21)日下午4時將在全台含離島地區實施「災防告警訊息測試」。中華電信指出，若不想警報聲響起，也可以自行關閉測試用訊息的設定。 今日台灣3大電信，包含中華電信、台灣大哥大與遠傳電信，將配合政府政策，實施「災防告警訊息測試」。中華電信指出，下午4時，將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。 「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的用戶毋需緊張。 另外，若不想警報聲響起，也可以自行關閉測試用訊息的設定。以iPhone為例，只要進入手機的「設定」App，點選「通知」，滑到最底部的「政府警示」，將「每月測試用訊息」關閉，就不會收到下午的測試警報。查看原文更多Newtalk新聞報導強烈大陸冷氣團報到！3縣市大雨特報、北台灣濕冷 高山有機會降雪帶走機密文件遭質疑監視器沒拍到42秒 黃國昌嗆綠政治鬥爭新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4則留言
iPhone 17e 最新消息整理｜動態島、MagSafe 補上 16e 遺憾、A19 + C1X 晶片、最快 2 月殺到？
2026 年的第一款 iPhone 可能很快就會跟大家見面，傳聞最新一代平價機 iPhone 17e 最快於 2 月透過新聞稿形式發布。剩餘時間不多，Yahoo Tech 綜合各方爆料，希望在這裡幫各位匯總出清晰、齊全的 iPhone 17e 模樣，讓持幣待購的朋友可以有一個更具體的期待。Yahoo Tech ・ 21 小時前 ・ 發表留言
歷代最輕薄！無感吸附便攜隨行 ANKER A1665磁吸行充進化登場
新春旅遊旺季來臨，手機拍照、導航與社群分享等功能使用頻率大增，輕巧高效的行動電源成為外出必備配件。數位充電品牌 ANKER 瞄準便攜快充需求，推出全新「A1665 超薄磁吸行動電源 5,000mAh 20W」，卡片造型小巧機身僅120公克，如同一包洋芋片般輕盈，更可放進口袋隨行；8.6毫米的厚度則可輕鬆吸附在手機背面。人氣自帶線伸縮行充A1695同步推出全新銀色款，延續簡約質感設計，提供更加搶眼的三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
ChatGPT能當家庭醫師嗎？病歷上傳前，你一定要先想清楚的3件事
全球每週2.3億人用ChatGPT問健康問題，現在還推出ChatGPT Health鼓勵人把健檢報告、病歷資料都丟給它。聽起來很方便，但這些資料可能不只OpenAI看得到。面對AI健康服務浪潮，衛生福利部如何保護全民醫療隱私？如果真的很想找ChatGPT醫生看診，你必須先思考3件事。 你有問過ChatGPT健康問題嗎？開發出ChatGPT的美國公司OpenAI宣稱，全球每週有超過2.3億人問ChatGPT健康問題，所以他們近期推出了新功能「ChatGPT Health」，用戶可把健檢報告、穿戴裝置數據、醫療紀錄匯入，讓AI快速提供個人化的解讀和建議，可以幫助人省下不少時間。 躍躍欲試嗎？如果你知道美國《雲端法》（Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, CLOUD Act），或許就會打消念頭。 這部2018年3月由總統川普簽署生效的法律規定，執法機關可要求科技公司依法律程序提供用戶資料，即使該資料儲存在美國境外，且公司不得通知用戶。若其他國家的執法機關想向美國科技公司要資料，則可根據《雲端法》與美國簽訂執行協議。 遠離美國新法陰影，台灣效法康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿蘇火山墜機！iPhone「內建1功能」10秒救命 沒訊號也可呼救
日本熊本阿蘇火山20日一架觀光直升機發生失聯，機上乘客的手機疑偵測到劇烈撞擊，自動向消防單位發出通報，消防雖嘗試回撥乘客手機，但始終無法接通，警方等相關單位便火速展開搜救行動。而類似情況在美國也曾發生，所幸當時iPhone內建的「車禍偵測」功能自動撥打911並通知緊急聯絡人，救援人員即時趕到，成功挽回一條命，此功能也開始受到關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
跨境電商沒歸戶錯失200萬？改查「這項目」喜中獎
生活中心／曾詠晞報導近期有民眾因「跨境電商電子郵件載具」未歸戶，導致200萬獎金過期無法領取的遺憾，在社群平台引發熱烈討論，不少人才知道「跨境電商電子郵件載具」要記得歸戶！這股檢查熱潮也延續到電信帳單，一名女網友在Threads分享，她因好奇將電信費進行歸戶，竟意外發現自己中獎500元。文章曝光後，隨即引發不少網友討論。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從10吋螢幕到150吋巨幕體驗！2026視覺革命進行式：三摺手機、16吋筆電、短焦投影、量子點電視
2026 年的大螢幕不只是在「變大」，而是開始真正融入日常生活。從可攤開的行動裝置、輕薄卻高效的筆電，到客廳與居家空間的沉浸式顯示方案，這些產品正在重新定義我們使用螢幕的方式。Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
當奇想已成日常！2026年最值得你擁有的5款摺疊新機 從三星、MOTO、谷歌到華為全在這
想入手摺疊手機卻遲遲無法決定？2026 年摺疊機已全面成熟，從極致輕薄、時尚設計到續航與 AI 實力一次到位，本文精選年度最值得關注的新機，帶你快速找到最適合的那一款。Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
iPhone內建功能可救人一命 手機沒訊號也會自動呼救
日本阿蘇火山觀光直升機發生失聯事件，機上乘客的手機曾因偵測到劇烈撞擊，自動向消防單位發出通報，類似情況也曾在美國發生，有民眾從迪士尼樂園返家途中遭遇嚴重車禍，當場失去意識，所幸iPhone內建的「車禍偵測」功能自動撥打911並通知緊急聯絡人，讓救援人員即時趕到，成功挽回一條性命，引發外界對該功能的關注。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國家警報大響！全台16時災防告警測試 電信三雄提醒勿驚慌
中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今（21）日下午4時將在全台及離島地區進行「災防告警訊息測試」，手機可能會突然發出警報聲或震動，屬於例行測試，並非真實災害，請民眾不用緊張。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
iPhone 瀏覽器換成 Chrome 更簡單了！Safari 書籤、紀錄可直接匯入 Chrome
據統計，多數人最愛用的瀏覽器是 Google Chrome，但是在 iPhone 和 iPad 上，使用者最常用的瀏覽器卻是內建的 Safari。 如果想三嘻行動哇 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
快設定！阿蘇山直升機墜毀強烈撞擊 手機「車禍偵測」自動通報救命
即時中心／林韋慈報導日本熊本縣阿蘇火山昨（20）日發生一起觀光直升機失聯事故，機上乘客的手機疑似在遭受劇烈撞擊後，自動向消防單位發出通報。消防人接到通知後隨即回撥，但無人應答，之後警方及相關單位便展開搜救行動。類似情況過去也曾在其他國家發生，所幸當時因iPhone內建的「車禍偵測」功能自動撥打緊急電話並通知緊急聯絡人，救援人員得以及時趕抵現場。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中華電攜手中軌衛星SES 在台打造北亞首座O3b地面站
（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信今天宣布，與中軌衛星營運商盧森堡SES簽署合作備忘錄（MOU），於台灣建置北亞地區首座第2代O3b mPower地面站，大幅提升台灣中軌衛星的數據傳輸容量與服務效能，確保連結重要資訊能直接落地台灣。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Siri 終於不再雞肋？2026 年變身 AI 聊天機器人對抗 ChatGPT
蘋果經過多個月的策略調整後，終於確立 AI 的發展方向。根據彭博社名記 Mark Gurman 最新報導，蘋果將徹底改造 Siri 語音助理，令其變身成為一款對話式 AI 聊天機械人，內部代號「Campos」，直接挑戰 ChatGPT 等競爭對手。Yahoo Tech ・ 4 小時前 ・ 發表留言
玩瘋了！玩家打造「會反擊」的第一人稱射擊模擬器，反饋真實物理傷害
許多玩家在玩遊戲、打電動時，都希望能獲得更強烈的沉浸感，像是使用方向盤模擬器體驗賽車遊戲，或是戴上 VR 頭戴裝置體驗虛擬實境。不過，最近社群平台 X 上出現一三嘻行動哇 ・ 1 天前 ・ 發表留言