手機價格戰！S25 Ultra狂砍1.4萬、iPhone Air下殺85折

記者李鴻典／台北報導

農曆春節即將到來，手機大戰提前在年前引爆。傑昇通信觀察，隨著各大廠商猛推生成式人工智慧新機，從旗艦到中階全面卡位，因此順勢祭出「新機駕到先降再說」限時快閃活動；自即日起至1/25，主打新舊機同步下修，除iPhone Air狂降破六千元，還有實力派美機vivo V60 Lite下殺54折的驚人折扣。現在入手三星頂級旗艦Galaxy S25 Ultra竟然能現省14,410元，讓想換機的消費者不必賭年後價格，現在進門市就能直接撿到甜價。

傑昇通信S25 Ultra狂降1.4萬。

搶攻新年換機潮，傑昇通信表示，AI功能已成為新機標配，而消費者對價格敏感度提高，單純等新機不如先撿現有高規格機型；像是蘋果iPhone 17系列毫無懸念地蟬聯全球最暢銷手機寶座，傑昇通信針對追求極致纖薄與大容量的果粉，將iPhone Air（512GB）的價格直接拉下神壇，空機激殺85折，等於狂降6,410元，最低只要37,490就能入手。而賣到缺貨的iPhone 17 Pro Max（256GB），同樣不手軟地給出2,910的折扣，以41,990元的價格就能帶走具備頂尖錄影與AI運算的旗艦機皇。

傑昇通信iPhone Air（512GB）下殺85折。

如果擔心即將發表的三星Galaxy S26系列會讓預算噴發，那麼現在回頭買銷量暢旺全年的Galaxy S25 Ultra絕對是更香的選擇。購買12GB/512GB規格，傑昇通信門市結帳直接現折14,410元，最終入手價33,490元，且購機還可獲得價值3,900元的Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間半年，回原廠登錄加碼再送Samsung Wallet悠遊卡加值金8,888元。

對於預算有限但也想體驗AI魅力的消費者，這波清單中也有不少萬元有找的神機。主打超清晰人像攝影系統的中階首選OPPO Reno14 F，不僅自拍功能強大且機身質感極佳，在傑昇通信門市購買12GB/256GB 容量版本，直接下殺57折，特價7,990元；最震撼的莫過於vivo V60 Lite，搭載極具水準的螢幕與穩定效能，活動期間直接祭出54折狂殺，原價13,990元，現在7,590元就能帶回家。

若預算鎖定在五千元左右，傑昇通信再傳授換機省錢撇步，三星Galaxy A17提供6.7吋大螢幕與熱門的Gemini AI助理，快閃價只要5,190元；至於過年期間想在家舒服追劇的大螢幕愛好者，三星Galaxy Tab A11 WiFi（4GB/64GB）活動價3,990元，適合作為家中第二裝置。

傑昇通信新機駕到先降再說快閃活動機型。

