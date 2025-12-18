手機出現5情況要換新機了 專家示警：個資恐外洩

智慧型手機使用久了，性能會逐漸下降，外媒指出，當手機出現5種情況就該汰換，包括執行速度變慢、電池衰退、儲存空間不足、螢幕破裂或系統停止更新等，應考慮更換新機，提醒持續使用已出現問題的舊手機，不僅會影響操作，也可能因系統停止更新，造成安全漏洞無法修補，增加個人資料外洩風險。

據外媒《BGR》報導，即使手機目前運作順暢，長期使用後若出現5大狀況，就代表該考慮更換新機，包括執行速度變慢、電量下降、儲存空間不足、螢幕破損，以及系統停止更新等。

報導指出，手機運行速度明顯變慢時，如開啟應用程式緩慢、滑動或點擊出現延遲，甚至拍照時相機卡頓，通常是處理器無法負荷最新軟體造成的；電池性能下降也是重要警訊，多數智慧型手機電池壽命有限，約在300至1000次充電後開始衰退，如出現充電速度變慢的狀況，就代表電池效能已大幅降低。

此外，儲存空間不足會影響日常使用，手機若經常跳出「儲存空間已滿」提示，導致無法拍照、下載或安裝應用程式，即便已定期清理檔案，問題仍持續，使用者就應考慮更換新機。

至於螢幕破裂或系統不再支援更新，也應列為換機考量，螢幕破裂不僅影響觸控靈敏度，也降低操作便利性；系統停止更新會造成安全漏洞無法修補，使個人資料面臨外流風險，建議手機出現問題時，應儘早換機，以維持順暢操作並保障個資安全。

